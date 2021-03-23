美國科羅拉多州博爾德（Boulder）一間超級市場周一發生的槍擊案，21歲槍手阿利薩（Ahmad Al Aliwi Alissa）被控10項謀殺罪。

阿利薩腿部中槍，被捕後送院，現時情況穩定，周二稍後可以出院，將轉往博爾德縣監獄關押。

當局正調查阿利薩行兇動機。他的兄弟阿利（Ali Aliwi Alissa）向網媒「The Daily Beast」表示，阿利薩自高中開始已十分反社會而且多疑。阿利薩過去18個月的facebook帖文中，抱怨沒有女友，又怒罵前總統特朗普。

警方周二公開的供詞顯示，阿利薩在行兇前六天買入突擊步槍。超市職員目擊他在店外向一名長者連開多槍後進入超市，超市外一部車上一人中槍。那部車停泊在阿利薩兄弟登記的車旁。

美聯社引述執法部門官員，指阿利薩使用AR15半自動步槍行兇。死者介乎20至65歲，包括51歲警員塔利（Eric Talley）。官員周二表示，部份死者正在超市內接種武漢肺炎疫苗。

911電話錄音顯示，警員擔心阿利薩穿了戰術背心，互相提醒「務必射擊對方頭部」。

拜登促取締突擊武器

總統拜登繼上周四下令所有聯邦政府建築下半旗，向亞特蘭大槍擊案的8名死者致哀後，周二再下令全國下半旗悼念博爾德槍擊案死者，

槍擊案令槍械管制問題再成焦點。總統拜登上月曾促國會收緊槍械管制，「政府不會等下次槍擊才做事」，豈料法例未修又傳槍聲。他周二呼籲取締突擊武器和高容量彈匣，並收緊槍械管制。

路透社／美聯社／美國《紐約郵報》／英國《每日郵報》

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