澳洲政府再爆出性醜聞，一群職員被揭發在國會作淫穢行為，包括在女議員的桌上手淫，影片已流出。總理莫里森（Scott Morrison）痛斥事件「惡心及可恥」，並已解僱一名涉事職員，矢言將追究到底。

澳媒前日揭發，一班國會男職員於facebook Messenger建立群組，互相分享在國會作淫穢行為的影片及照片，包括在女議員的桌上手淫。化名「Tom」的告密者指，由於職員定時定候交換露骨照片，令他「對此感到麻木」。

祈禱室性交 召性工作者

該職員聲稱，有職員及議員間中在祈禱室內性交，更指不時有性工作者被帶到國會內「讓議員尋開心」。他又形容，國會內「充斥男性可為所欲為的文化」，又指雖然他相信涉事職員的行為並沒有違法，但「在道德上已破產」。

醜聞曝光後，莫里森昨召開記者會回應，對於該互傳淫照的群組，他指：「我感到震驚及惡心。這絕對是可恥。我對此感到驚訝，我上月才剛剛處理不只一宗類似的事件。」他忍着淚地形容，澳洲度過了「痛苦難忘的一個月」，又指歡迎事件引起民眾對政治文化的關注。

至於如何預防類似事件再發生，莫里森指稍後將與所有國會職員對話，提醒他們的責任。他亦提出，將為職員安排有關騷擾及不當行為的強制培訓課程，並會成立「更堅固及獨立」的投訴機制。

揭充斥性別不平等文化

事件揭露國會充斥性別不平等的文化。莫里森坦言：「我知道很多澳洲人，尤其是女性，都認為我沒有聆聽她們的聲音，這令我非常痛心。」他解釋指：「我希望可以看到更多女性在這裏（國會）……我已為此做了很多工作，但我想再做更多。」他歡迎所屬的自由黨提出為黨內競選公職的女性數目設下限，以增加更多女性議員；在野工黨數年前已有類似措施。

澳洲政壇連番出現性醜聞，前職員希金斯（Brittany Higgins）聲稱兩年前曾在國會內遭一名男同事強姦，莫里森已指示性別歧視專員詹金斯（Kate Jenkins）作調查，料11月結束；司法部長波特（Christian Porter）被指涉1988年性侵一名當時年僅16歲的女子，惟波特否認事件。

美聯社/法新社