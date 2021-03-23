由英國阿斯利康藥廠和牛津大學合作研發的疫苗，曾經被視為抵抗武漢肺炎疫情的希望，但近期頻頻有民眾接種後血栓塞，引發有關安全爭議。即使獲得歐盟和世界衞生組織（WTO）力撐安全，但歐洲人對阿斯利康疫苗仍然出現信心危機，被專家形容是公關災難。然而亞洲多地無視風險而堅持推廣阿斯利康疫苗，更有不少官員率先親身接種。

美國《華盛頓郵報》形容，阿斯利康疫苗起初標榜不為盈利，每劑售價僅為4美元（約31.2港元），且只需要存放於一般雪櫃溫度，要求不如輝瑞/BioNTech疫苗般高，這對貧窮國家尤其有利，因此被視為「救世主」。

隨著阿斯利康疫苗陸續付運及安排接種，在各地出現不同問題，包括發現只接種一半劑量的疫苗保護力達90%，反而按建議接種完整兩劑的保護力只得62%；交付歐盟的劑量未達當初約定，引起英國和歐盟爭奪戰；如今再有多人接種後出現血栓塞，更是直接打擊歐洲多國民眾的信心。

美國費城維斯塔研究所（Wistar Institute）疫苗專家厄特爾（Hildegund C.J. Ertl）表示：「由一開始，牛津研發團隊就不停發新聞，吹噓一切是如何美好。如今卻徹底證明了，在確實完美前就誇誇其談，只會有反效果，造成公關災難。」

歐洲僅英人有信心 逾60%法國人不信任

民調機構YouGov的調查顯示，55%受訪德國人認為阿斯利康疫苗不安全，比例在一個月內攀升15個百分點，認為安全的僅32%；法國人認為不安全的比例更達61%，意大利人和西班牙人不信任阿斯利康疫苗的比例，更在一個月內大增27個百分點。在進行調查的主要歐洲國家當中，僅得英國人是力撐阿斯利康疫苗，信任比例達3分2。

負責處理訪問數據的史密斯（Matt Smith）直言：「在歐洲各國領導對阿斯利康疫苗的保護和效力表達擔憂後，這款疫苗在歐洲的聲譽無疑受到損害。」即使多國恢復使用，部分國家領袖甚至親身上陣接種，均無法挽救公眾信心。

在美國，有3款疫苗已獲使用許可和安排公眾接種，分別是輝瑞/BioNTech、Moderna及強生，即使阿斯利康藥廠早前亦已把數據提交美國食品及藥物管理局（FDA）審核，美國國內已有聲音認為無需斯阿斯利康疫苗。克里普斯轉化研究所（Scripps Research Translational Institute）所長托波爾（Eric Topol）直言：「我看不出阿斯利康疫苗在美國有甚麼角色。」

亞洲多地堅持使用 因便宜且易儲存

阿斯利康疫苗在歐洲面臨信心危機，但暫未蔓延至亞洲，多地政府照樣使用，甚至有官員帶頭接種，包括台灣行政院長蘇貞昌在當地接收首批疫苗，立即接種首劑疫苗，南韓總統文在寅亦已在周二接種。

路透社形容，由於阿斯利康疫苗價錢便宜且易於運輸儲存，亞洲不少政府視之為撲滅疫情的關鍵。即使泰國一度因安全風險而擱置使用，但總理巴育早前亦已接種首劑，而印尼上周一度暫停，如今也恢復使用，僅警告有凝血風險的人不要接種。

印度正替阿斯利康生產疫苗，因為國內近期確診數字急增，突然禁止疫苗出口，英國立即跟有關方面秘密洽談。澳洲疫苗監管機構早前也批准在當地生產阿斯利康疫苗，澳洲至今僅1%人口接種了武肺疫苗。

路透社／中央社

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