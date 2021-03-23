中歐周二就新疆人權問題進行另一輪角力，雙方先後傳召對方大使抗議周一宣佈的制裁措施。

北京周一對10名歐洲議會和歐盟（EU）成員國議員發出旅遊禁令，報復歐盟針對中國鎮壓維吾爾人實施制裁。德國和法國政府周二分別召見中國大使，抗議中國制裁歐洲政治人物和學者。

德國外長馬斯表示，堅持召見中國大使是為了指出中國的制裁措施不可理喻。

中國駐法大使盧沙野最近發表一系列推文，批評多位法國議員及一名研究人員。法國政府周二召見盧沙野，抱怨他的言行「令人無法接受」，「超出世上任何大使館普遍接受的界限」。

法國外交部周一已傳召盧沙野，但沒有即時現身法國外交部，根據標準外交禮儀，此種情況不尋常。負責歐洲事務的法國國務秘書波恩（Clement Beaune）指出，盧沙野不理會外交部最初召見的要求，中國駐巴黎大使館稱他因「行程問題」不克前往。

比利時和丹麥外交部周二也分別召見中國大使，表達不滿。

中國副外長周二先後召見歐盟駐華代表團團長郁白及英國大使吳若蘭，譴責英國以新疆人權問題為由制裁中國官員。中國駐德國大使周二針對歐盟對華制裁提出嚴正交涉。

中共以制裁歐盟10人及四個實體反制，激起歐洲議會眾怒，讓中國和歐盟兩個多月前達成的投資協定（CAI）在2022年前獲得歐洲議會通過的計劃蒙上陰影。歐洲議會取消原定周二舉行的CAI審議會，以示抗議，歐洲議會第二大黨明言，撤銷制裁是審議CAI的條件。

路透社／德新社／中央社

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