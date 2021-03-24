新加坡高等法院周三裁定，總理李顯龍控告當地時評人及博客梁實軒（Leong Sze Hian）誹謗勝訴，可獲賠13萬坡元（約75萬港元）。

梁實軒2018年11月被李顯龍控告誹謗，起因是他在facebook上轉載一則馬來西亞網站的新聞，報道指李涉及「一馬發展」（1MDB）貪污案。李代表律師指有關連繫「錯誤及沒有根據」，其後梁刪除帖文。

總理辦公室指案件已由法官判決，李顯龍沒任何進一步回應。

梁實軒就指樂見事情告一段落，但感到失望，他會就裁決尋求律師意見及關注公眾的看法。

梁實軒反控李顯龍濫用司法程序打壓言論自由

梁實軒曾指2018年收到資訊通信媒體發展局通知，指他轉發的是假新聞要求刪除，他後來把有關轉載帖文刪除，但政府仍控他誹謗。梁隨後反控李顯龍濫用司法程序以打壓言論自由。他過去20年多來一直撰文分析及評論新加坡社會事務，也參與不同抗議行動及演講，政府都沒找他麻煩。

路透社/《蘋果》資料室

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