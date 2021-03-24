路透社報道，日本一個私人企業財團及一個國營機構從2017年起，為一個涉數以億計美元的酒店和辦公室大型發展項目繳交租金，而項目後來被揭與緬甸國防部有關，變相令緬甸軍方受惠，令日本非常尷尬。

涉及的「Y綜合」項目座落於仰光大金塔（Shwedagon Pagoda） 附近一塊軍方持有的土地，是其中一個與緬甸軍方有關的資產及項目。軍方控制着至少兩個涉及採礦及銀行業務的集團，而集團在過去10年與部份外國投資者成為了合作夥伴。

日本建築公司「Fujita Corp」2017年在發佈的新聞稿指，仰光項目耗資3.3億美元（約26億港元），把一間前軍事博物館改造成一個集辦公室、店舖及五星級酒店的項目。「Fujita Corp」、物業管理公司「Tokyo Tatemono Co」、國家投資公司「JOIN」稱他們組成一個財團，就項目所在的土地繳交租金。3間公司拒絕回應支付多少租金。至於國家持有的日本國際協力銀行（JBIC）也在2018年表示有份投資項目。

加藤勝信已知悉日方有份投資「Y綜合」項目

內閣官房長官加藤勝信知悉「JOIN」及日本國際協力銀行有份參與投資「Y綜合」項目，他回應路透社說，以他理解這兩個實體與緬甸軍方沒有直接商業關係。日本國土交通省國際政策部官員長尾涼太（Ryota Nagao，音譯）指，國土交通省認為項目並非「直接及間接」與軍方有關，因為國防部是政府部門，但他拒絕回應緬甸國防部實際上是由軍方控制。

「Fujita Corp」與「JOIN」的代表向路透社透露，租金是經由當地一間合作伙伴、緬甸私人集團「Ayeyar Hinthar」的子公司「Yangon Technical and Trading」支付。

每年租金達$1,560萬 日方支付90%

有爆料網站指，「Y綜合」項目用地每年租金達200萬美元（約1,560萬港元），而日方財團自2019年起至少每年支付了當中180萬美元（約1,400萬港元），餘下的由「Yangon Technical and Trading」支付。而在2017及2018年，由於屬早期施工階段，用地年租金只收取約57萬美元（約440萬港元）

路透社指，這是日本首次知悉項目令緬甸國防部受惠，行為雖然合法，但考慮到緬甸軍方被指侵犯人權，這令日本蒙羞。

路透社

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