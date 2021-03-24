（北美通訊）對於歐盟、美國、英國和加拿大，因應新疆人權問題對中國實施制裁，中國表明會作出報復；並指控這些國家的人權記錄欠佳，沒有資格干涉別國人權狀況。

外交部發言人華春瑩周二在北京舉行的外交部記者會，就多個西方國家的制裁表示，「奉勸他們不要低估中國人民捍衞國家利益與民族尊嚴的堅定意志。來而不往非禮也，他們終將為他們的愚蠢和傲慢付出代價。」

她表示，中國外交部負責人已分別召見歐盟、英國駐華大使，就制裁提出嚴正交涉。而中方在周一晚已第一時間表明嚴正立場並宣佈對歐方有關機構和人員實施制裁。中方也已向美方和加方提出嚴正交涉。

加拿大全球事務部發言人發言人查特蘭（Christelle Chartrand） 證實，中方官員已要求在渥太華和北京舉行雙邊會議。她重申，對於新疆維吾爾族人的人權被侵犯，加方表示嚴重關注，過去已多次在雙邊和多邊會談上提及，並會繼續爭取每一個機會向中方表達這個意見。

華春瑩指出，歷史和事實表明，這幾個國家的人權記錄欠佳。當中，她指控加拿大於19世紀70年代將同化原住民列入官方議程，公開宣揚「扼殺印第安血統從他們的孩子開始」，透過設立寄宿學校，對原住民實施文化滅絕政策。

加拿大當時的印第安人寄宿學校系統，以融入加拿大社會，強制原住民兒童離開家庭，入住政府資助、由教堂營運的寄宿學校，導致成千上萬兒童遭受精神及身體上傷害，以及性虐待。加拿大的真相與和解委員會（The Truth and Reconciliation Commission）於2015年作出報告，認為當年的制度構成了種族文化滅絕。中國過去亦有引述這歷史，指控加拿大沒資格批評別國的人權。

加拿大國會下議院上月通過動議，將中國在新疆的行為定義為種族滅絕，但總理杜魯多和多位內閣成員都投棄權票。不過，加拿大周一聯合歐盟、美國、英國幾個盟友，聯手制裁中國，要中國立刻停止在新疆一系列侵犯人權的措施。

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