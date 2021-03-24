美國科羅拉多州博爾德市（Boulder）有超市周一發生槍擊案，造成10人死亡。美國總統拜登周二回應事件，表明華府以至全美國都應該採取行動，要求參議院盡快通過收緊槍械管制及買槍背景審查，強調「不想多等一分鐘」。白宮發言人普薩基則表示，拜登正考慮以行政命令收緊槍管。

周一的槍擊案是美國繼上周喬治亞州造成8人死亡的槍擊案後，近期第二宗嚴重槍擊案。白宮周二繼續下半旗悼念案中死者，拜登示意已準備向國會提交收緊槍管的法案，表明將運用其一切權力，確保美國人民安全。

拜登強調，收緊槍管不應存在黨派分歧，促請參議院盡快審議眾議院此前已通過的兩項槍管法案，堵塞現行漏洞。該法案把買槍背景審查由現有的3天延長為10天，減少時間不足所構成的潛在缺漏，而背景審查亦會擴大至網購。

擁槍團體現分歧 或可趁機推槍管

儘管承認未清楚周一槍擊案細節，但拜登表示已有足夠理據收緊槍械管制，強調收緊槍管可拯救美國人生命，「我們必須行動」。他將與司法部合作，尋求改善槍管法案執行，並有意向受槍械暴力影響的社區增加撥款、對沒編號的「鬼槍」進行買槍者審查，亦計劃推動禁售突擊步槍和大型彈匣。

美國有線新聞網絡（CNN）指，相比基建及移民政策，拜登較不重視槍管議題，儘管他過去兩個月多次與業界私下對話，但在上周亞特蘭大槍擊案後跟當地官員會面時，他仍未為加強買槍背景審查定下時間表。副總統賀錦麗周二指，槍擊案絕對是悲劇，但未就槍管表明立場。

消息人士指，近期的槍擊案令各個維護擁槍權的游說團體之間出現分歧，削弱了它們的影響力，拜登的政治盟友認為應該趁機推動前屆奧巴馬政府未完成的槍管措施。

民主黨內存異議 反對一刀切審查

參議院多數黨領袖舒默預告，即將審議眾院此前通過的兩條槍管法案，但在共和黨人反對下，估計參議院難以通過大規模的槍械改革措施。假如兩黨無法達成共識，部分議員可能以拉布方式阻撓審議法案，屆時可能令拜登其他需要國會通過的政策也一併拖慢。

除了共和黨，部分民主黨人亦對法案有異議。其中，西維珍尼亞州參議員曼欽（Joe Manchin）指，反對一刀切為所有槍械買賣增設背景審查，強調國民間私下轉讓槍械不應受管制。

美國有線新聞網絡/美國霍士新聞/美聯社

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