緬甸反政變示威屢遭軍警方暴力鎮壓，示威者變陣成「無人示威」，在大街小巷出動多種不同示威道具和展示標語。

孟邦的森林的樹上被掛滿安全套，旁邊有軍政府領袖敏昂萊的肖像，並附上標語寫道：「敏昂萊的父親應使用安全套。」毛淡棉市的街上則有多排毛公仔、玩具車和人偶，中間放置示威標語，象徵一場集會。

有女性以廚具為代表，每個瓶罐、平底鍋和碗都附帶「為緬甸民主祈禱」、「釋放我們的領袖」等訊息。仰光附近前日更釋放寫有「R2P」的氦氣球，意指聯合國有責任採取集體行動保護人民，另一些氣球則附有「還需要多少屍體才採取行動？」的訊息。

孟加拉羅興亞難民營大火

軍方就早前指控昂山素姬貪污提出「證據」。前仰光省長斐敏登拍片指曾與她會面數次，並「在有需要時」給她錢。內比都一名市長亦供稱，她所屬的全國民主聯盟大選時種票，有城鎮的選民增加三倍。

軍方發言人昨日指未有計劃撤銷網禁，指會繼續維持一段時間，因為有人透過網絡煽動暴力，又對有「164」名示威者死亡表示「抱歉」。

另外，孟加拉一個收容逾100萬羅興亞穆斯林的難民營前日發生大火，聯合國難民署估計至少15死、560傷，400人失蹤，5萬人無處容身。

難民營位於東南部的科克斯巴扎爾附近，34個營的其中一個首先起火，再波及另外三個。

路透社