（北美通訊）美國一名代母為一對中國夫婦代孕，去年5月誕下女嬰。由於女嬰「親生父母」身在中國，受疫情影響，一直無法啟程前往美國，結果由該名代母一直照顧女嬰，至今已有9個月。她希望女嬰在一歲生日前，與親生父母團聚。

愛達荷州（Idaho）居民姬詩利普（Emily Chrislip）在2018年與丈夫誕下兒子後，希望協助其他不孕夫婦，達成為人父母的心願，於是透過加州一間中介公司，為一對中國夫婦代孕，並誕下一名女嬰。

女嬰預產期在去年5月，姬詩利普表示，本來計劃讓該對中國夫婦一同進入產房，見證女兒出世，並即日帶走女兒返回中國。但去年3月，全球爆發武漢肺炎疫情，美中之間航班幾乎完全停頓，該對中國夫婦未能如期出發。

姬詩利普指，假如親生父母沒有即時接走嬰兒，按一貫做法，嬰兒會交由育嬰院照顧，但聘用她的夫婦邀請她代為照顧女嬰，她明白為人父母心，所以亦一口答應。

最初，姬詩利普以為只要照顧女嬰最多四星期，不料至今已過了9個月，女嬰父母仍然不能成行。她指出，中國前往美國的行程沒有太多障礙，但問題出於中國對入境旅客，實施重重限制，女嬰的中國父母指，他們一來一回需時三個月才能接走女嬰，加上疫情仍未完結，他們不想女嬰乘搭飛機時染疫，故一直沒有與女兒團聚的時間表。

目前，姬詩利普有安排女嬰透過視像通話，與中國父母見面。她坦言只能見步行步，對女嬰中國父母的情況表示諒解，「我一直記住，他們生活在不同國家，他們的政府和我們也不同。在美國，我們可以自由說出自己的想法，做想做的事，但在中國並非如此。」

雖然現實不似預期，姬詩利普沒有後悔，也感激自己有機會與女嬰一同生活；在照顧女嬰的9個月間，代表愛達荷州的共和黨國會參議員里殊（Jim Risch）亦有提供協助。女嬰在今年5月便滿一歲，姬詩利普的最大心願，是女嬰可以在生日時跟來自中國的親生父母團聚。

代孕在中國屬違法，很多中國人前往美國僱用代母。早前，中國女星鄭爽被揭與前男友張恒，在美國透過代母誕下一對兒女後棄養，連月遭受中國網民狙擊，更被官媒點名批評「超越認知的道德底線」，遭娛樂圈全面封殺。

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