（北美通訊）美國再發生亞裔遇襲事件。紐約巿一名年輕亞裔女子乘搭地鐵時，遭一名蒙面白人男子對着小便，尿液濺到其外套和手袋。紐約市警察局（NYPD）表示正調查案件，暫未列作仇恨罪案處理。

事發於上周六下午1時30分。受害人Kathy Chen年約20多歲，她憶述事發經過表示，當時正乘搭前往皇后區方向的地鐵F線列車，坐在車廂長凳上；其後，一名身穿全黑衣服、戴滑雪面罩的白人男人向她走近，她感到不舒服，並移向長凳的另一邊，就在此時，男子掏出下體，對着她旁邊的座位小便，尿液濺到她的外套和手袋。

Kathy感到難以置信，曾與小便男四目交投，並質問對方，「你當真的嗎？（Are you serious?）」但對方未有理會，於列車抵達皇后區75大道（75th Avenue）後便下車。Kathy表示，當時車廂內有其他乘客，沒有人即時反應，但事後一名乘客把事發時拍攝的影片傳給她；她也在小便男下車後拍攝對方在月台上的照片，之後報警。

負責管理紐約巿地鐵的大都會運輸署（MTA）發言人回應指，事件令人嘔心，譴責所有襲擊亞裔乘客的行為，當局已協助警方調查。

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