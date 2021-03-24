（北美通訊）一名居住在三藩市的華裔婆婆，上周三等候過馬路期間被無故襲擊，雙眼被打至瘀黑。婆婆不但在案發時英勇地隨手拿木棍自衞還擊，將兇徒打傷，日前更俠義地決定將眾籌所得的90萬元（美元，下同）全數回饋亞裔社區，作為遏止仇恨亞裔罪行用途。

遇襲的75歲謝小珍（Xiao Zhen Xie，音譯），正在康服當中。據她的外孫陳約翰（John Chen）表示，周一去探望她時，外婆的雙眼已消腫可以睜開眼睛，心情好轉，精神也不錯，而且立志不應讓其他人遭遇同樣的經歷，「她說我們不能夠縱容種族歧視，要力拼到底，至死方休。」

陳約翰早前在網上發起眾籌，希望為外婆籌醫藥費，原定目標是5萬元，但現已籌得超過90萬，謝婆婆決定全數回贈予亞裔社區，以打擊種族主義。「她堅持要這樣做，因為打擊種族主義比她個人更重要。」謝婆婆的決定也得到家人認同，「這是我外婆、外公和我們一家的決定，我們希望其他人都能認同。」不過，他未有透露會將款項捐贈哪些團體。

至於當日的兇徒，39歲的詹金斯（Steven Jenkins），除了襲擊謝婆婆外，還涉及於同日較早時間襲擊另一名83歲的越南裔伯伯。警方起訴他兩項襲擊致造成嚴重傷害罪，和兩項虐待老人罪，並正調查是否基於仇恨動機犯案。

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