根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.24億，全球死亡人數突破273萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,991萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過54.3萬。巴西確診人數超過1,213萬，死亡人數超過29.8萬。印度確診人數超過1,164萬，死亡人數突破15.9萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、英國、法國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭。伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

普京接種疫苗過程無公開

俄羅斯總統普京為了鼓勵公眾接種武漢肺炎疫苗，周二接種疫苗。不過，向來愛展示鐵漢形象的普京，接種疫苗時卻選擇不公開，圖片片段皆欠奉，亦不知他接種了哪一款疫苗。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）解釋，不公開接種詳情，是為了避免予人某種疫苗特別好的錯覺，強調三種俄製疫苗同樣可靠優質有效。他不認為普京公開接種過程，有助說服對疫苗半信半疑的公眾打針，呼籲公眾信克宮的話就是了。

佩斯科夫說，普京接種的是俄羅斯生產的疫苗，他接種疫苗後感覺良好，周三將全天工作。

烏克蘭女兵接種印度版阿斯利康疫苗後死亡

烏克蘭一名女兵接種印度版阿斯利康疫苗CoviShield後兩日死亡，死因暫時未來確定。

軍方聲明指出，死者在沒有表示過不適情況下突然失去知覺。

今次是烏克蘭接收50萬劑CoviShield疫苗，2月開始接種行動以來首宗死亡個案。

CoviShield同樣由阿斯利康（AstraZeneca）和牛津大學研發，由印度血清研究所（Serum Institute of India）生產。

巴西破紀錄單日死逾3,000

巴西疫情未受控，衞生部門周二通報，過去24小時死亡人數首次超越3,000，累計死亡數逼近30萬，僅次於美國。

疫情失控，總統博爾索納羅在壓力下周二為任內第四位衞生部長奎羅加（Marcelo Queiroga）宣誓。奎羅加要應付的問題之一，可能是供病人用的氧氣供應量問題。

官員周二表示，有六州的醫療氧氣供應量跌至令人擔憂的危險水平。

另外，巴西一間計劃生產俄羅斯「衞星V」疫苗的藥廠，周二表示預期未來兩三日可以克服「監管障礙」，獲授權在巴西生產並售賣那種疫苗。

路透社／美聯社

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