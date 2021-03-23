（北美通訊）中國上周以國家安全為由，限制軍方、部份國企及政府人員駕駛美國電動車品牌Tesla的汔車。Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）不斷拆彈，接受中國官媒「央視」訪問，大讚中國減排目標令他印象深刻，又揚言中國長遠將取代美國，成為Tesla全球最大巿場。

央視周二播出馬斯克訪問，全長約90秒，其他官媒如《中國日報》（China Daily）和《環球時報》，以及美國《華爾街日報》均有轉載報道。

馬斯克在訪問中表示，中國「十四五」規劃定出的減少碳排放目標以及社會發展藍圖，令他印象深刻，希望更多國家可以效法。去年9月，中國國家主席習近平提出，全國二氧化碳排放量到2030年前將會達到峰值，並於2060年前實現「碳中和」。

對於中國前景，馬斯克表示：「我樂觀地說，我很有信心，中國的未來會很好（great），中國正向着全球最大經濟體邁進，未來充滿繁榮。」對於Tesla前景，馬斯克表示：「中國長遠會成為我們的最大市場，我們會在中國製造最多汽車，擁有最多的消費者。」

去年，Tesla總收入約315億元（美元，下同），來自美國的收入佔了一半，達152億元；來自中國的收入則佔約20%。

上周五，《華爾街日報》引述消息指，中國限制軍方、部份國企及政府人員駕駛Tesla電動車，因為擔心車上感應器和鏡頭所收集的數據會送到美國。馬斯克其後立即拆彈，上周六出席中國國務院主辦的「中國發展高層論壇」視像會議，否認旗下汽車涉及間諜活動，形容Tesla在中國的處境，就好像TikTok在美國一樣，「這些（國家安全）關注都是不必要的」。

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