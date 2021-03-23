美國《華盛頓郵報》周二引述知情人士報道，北韓上周批評美韓舉行聯合軍演後，上周末試射兩枚短程導彈，象徵北韓領袖金正恩首次直接挑戰美國總統拜登。

報道指，美國國防官員過去多周已經警告，情報顯示北韓可能試射導彈。美韓上周舉行「2+2」會談前夕，北韓領袖金正恩胞妹金與正批評美韓舉行聯合軍演，並向美國拜登新政府施下馬威，警告拜登想「睡個安穩覺」就不要挑釁。分析指北韓想搶佔會議焦點並對美國新政府發出觀望訊息，但亦有專家指北韓或會先出手挑釁。

美國前總統特朗普執政時，對朝政策基本是建基於特朗普與北韓領袖金正恩的私交。如今特朗普不在其位，拜登政府一名不願透露姓名的資深官員早前向路透社承認，華府與平壤枱底下的接觸已經全部斷線。

國務院發言人曾表示，拜登政府想發展一套新方法對朝。周末的導彈試射，勢增加拜登政府敲定應對北韓核威脅政策的壓力。

美國《華盛頓郵報》

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