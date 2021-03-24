新加坡一名30歲男子自2017年起修讀碩士，三年來以種種殘忍方式虐打和體罰母親，不但用鐵鏈襲母親下體和揮拳打臉，令母親多次入院，更要她用冰袋貼臉罰站長達12小時。母親去年忍無可忍，向家人揭發兒子惡行，法官斥被告虐母手法殘忍，判他入獄56周。

聲稱讀書壓力大向母親洩憤

被告許祖華（譯音）案發時與父母同住，在新加坡國立大學修讀碩士，聲稱讀書壓力大，自2017年起毆打母親「出氣」。被告不但要母親捱餓、不准洗澡，還不時暴打她，在2018年用膝蓋和鐵鏈襲擊母親下體，令許母先後入院至少3次。

現年68歲的許母為不影響被告前途，多次阻止兄長和姪兒女報警，即使醫院懷疑她遭家暴而報警，她仍辯稱身上傷痕是在廁所跌倒造成。直到去年6月6日被告揮拳打她的嘴三下，許母終忍無可忍向兄長求救，姪兒決定報警揭發被告惡行。

專打下體免人發現傷勢

控方昨呈防止家庭暴力中心（PAVE）兩份報告，揭露更多被告虐母情節，包括不讓母親吃飯只准她喝水，若發現父親偷洗他的枕頭套就會打母親洩憤。母親曾投訴遭被告揮拳打臉後，要拿冰袋貼臉罰站12小時，更恐嚇若發現她把手放下就會再打她。

被告也曾用電視遙控敲打母親額頭，導致她額頭留疤，還刻意打母親私處，因傷勢不易被發現。被告更不允許母親開門或見鄰居，甚至僅讓母親穿破舊的衣服，防止她逃跑求救。

求情望輕判以完成學業

被告承認4項蓄意傷人罪，求情時聲稱很愛母親，不清楚為何對母親作出愚蠢行為，希望儘早與母親團聚，也承諾會照顧她。他還希望盡快出獄，完成剩餘半年的碩士課程。

法官形容此案「引起公眾不安」，無法理解被告為何以殘忍方式襲母，行為令人髮指，判他入獄56周。新加坡國立大學發言人早前指，被告自2019年8月起請假，但假期結束後未有回校上課，因此今年1月被校方終止學籍。

新加坡《聯合早報》

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