在香港由復星代理、稱為復必泰的BioNTech武漢肺炎疫苗，政府稱有輸往港澳地區的批次出現包裝缺憾而暫停提供注射。不過BioNTech武肺疫苗在全球需求仍然熾熱，在接種進程高踞全球前列的以色列，當地真實接種BioNTech疫苗數據顯示其有效率達到97%，而且根據現行分析，其對目前主要變種武肺病毒均有效。

上周輝瑞及BioNTech引用以色列衞生部門的數據顯示，民眾在完成接種第二劑疫苗兩周後，預防有病徵感染、或病情惡化至住院和死亡的有效率達97%，而預防無症狀感染的有效率亦達94%。與此同時，隨著武肺病毒開始出現變種，BioNTech忙於測試現有疫苗對新變種病毒是否仍具效用。根據現有分析，目前的BioNTech疫苗對於近期較受關注的英國和南非變種均有效。

鑑於全球對武肺疫苗的需求熾熱，作為首款獲西方批准使用的疫苗，BioNTech正力求增加產量。BioNTech共同創辦人兼醫學總監圖雷西（Ozlem Tureci）日前接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，便表示正盡力提高產能，並持續檢討所定下的生產目標是否能夠得以執行。但圖雷西直言，他們無法極速訓練人員，因此正聚焦在尋找合作夥伴以加大生產。

此外，圖雷西補充，公司當前急務是判定哪個變種才是真正憂慮所在。BioNTech正利用其「快速及適應性強」的mRNA平台，把舊有病毒毒株跟變種病株進行交換研究，圖雷西承認新變種的出現必須認真看待，但強調現階段毋須擔心。

另外，圖雷西表示，BioNTech疫苗利用mRNA技術，向人體細胞發出基因指令，產生特定蛋白質去攻擊武肺病毒，這技術可望應用到治療癌症之上，讓人體免疫系統消滅體內腫瘤。她又稱，目前已經有數款癌症疫苗是使用了mRNA技術，並預期數年內將有更多mRNA技術的新款癌症疫苗得以面世。

美國有線新聞網絡／英國天空新聞

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