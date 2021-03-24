美國猶他州州長考克斯（Spencer Cox）周二簽署法案，規定州內的智能手機和平板電腦加裝程式，自動過濾色情網站及其他對兒童不良的內容。考克斯形容今次法案釋出重要信息，去防止兒童接觸網上色情資訊；但反對者批評是明顯損害了使用互聯網的自由。

支持者稱可阻兒童接觸色情資訊

法案要求手機製造商為產品裝設過濾程式，預設禁止瀏覽不良內容，而同時會向買家提供解鎖密碼。但即使未成年人透過相關裝置接觸到不良內容，每次罰款僅10美元，且累積上限為500美元。另外，這份法案尚未即時生效，要求須得另外5個州政府實施類似法律，方會生效。

法案支持者認為，越來越多兒童擁有自己的智能手機，而法案將有助家長防止子女接觸到色情內容。州眾議員普西弗（Susan Pulsipher）亦感謝州長簽署法案，幫助家長讓子女免受色情資訊毒害。

民權組織斥限制自由 質疑違憲

不過，民權組織「美國公民自由聯盟」（American Civil Liberties Union）表示，措施違反了美國憲法容許民眾自由瀏覽互聯網的權利，將很可能面臨法律挑戰。也有色情影星要求州長廢除措施，認為違反憲法第一修正案所保障的言論自由。考克斯則辯稱不擔心違憲，因為法案尚未會即時執行。

猶他州議員大多是耶穌基督後期聖徒教會（俗稱摩門教）教徒，長年推動打擊色情的法案。議員過去授權在印刷品和網上色情資訊要設有警告標籤，聲稱色情是公共衞生事宜。

美聯社／《財富》雜誌

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！