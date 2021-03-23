英國哈里王子投身私人企業，擔任一間員工教練輔導與心理健康公司的「影響力總監」（Chief Impact Officer）。

哈里將受聘於三藩市初創公司BetterUp Inc.。該公司為企業提供員工教練輔導（coaching）及心理健康服務，客戶有酒店集團希爾頓（Hilton）、美國能源企業雪佛龍（Chevron）、全球最大啤酒生產商百威英博（Anheuser-Busch InBev）等。

哈里雖是總監級，但不會管理下屬，主要為產品及慈善活動出謀獻策，會現身特別活動，防疫限制鬆綁後，會「返工」參與會議。

哈里在網誌表示，本身是BetterUp用戶，與教練傾談幾個月獲益良多，認同該公司積極主動關注心理健康的使命，所以加盟。他不忘宣傳BetterUp：「調和心靈，兼有支援架構配合，是達至巔峯表現所必須的」。

36歲的哈里過往在英國服過兵役，在私人機構打工卻是第一次，薪金亦未見披露。在加州公司類似職位一般有六至七位數字薪金。

BetterUp行政總裁羅比肖（Alexi Robichaux）說，由哈里擔任影響力總監最適合不過，說他是彭舞別人的模範，善於以行動影響他人，發起國際傷兵體壇盛事「不可征服運動會」（Invictus Games），以及在非洲萊索托（Lesotho）成立「毋忘我」基金（Sentebale）幫助愛滋病孤兒，就是最好例子。

哈里及夫人梅根早前接受美國名嘴奧花雲費專訪，指英國皇室自他宣佈不再履行職務後，便停止對他的財政援助，形容若非媽媽戴安娜王妃給他留下遺產，他根本不可能離開皇室。

美聯社／英國《每日郵報》

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