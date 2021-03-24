緬甸中部城市曼德勒近日不斷發生軍警血腥鎮壓事件，7歲女童欽苗奇（Ma Khin Myo Chit）周二在寓所被士兵射殺。當地居民表示，事發時警員和士兵向街頭圍觀的市民開槍，遇害女童則是在軍方搜屋時遭槍擊身亡，她的19歲兄長亦被軍方毒打及帶走。

曼德勒周二共有3人被軍警殺害，令全國自2月初軍方發動政變後的死亡人數增至260人。緬甸軍方近日持續在曼德勒市中心附近的昌妙達齊（Chanmyathazi）區鎮壓示威，清走民眾設置的路障，又多次向人群開槍。

軍警周二清場時再次向街上眾人開槍，遇害女童欽苗奇一家當日下午被士兵登門搜查，更有士兵向她開槍，欽苗奇最後死於父親懷中，她的兄長亦被捕。從網上流傳照片可見，年僅7歲的欽苗奇滿身是血，腹部可見有傷痕。

連日血腥鎮壓 青年回家時被殺

曼德勒同日亦有兩名分別21歲及25歲的男子被殺，其中21歲的錢達推（Ko Chan Thar Htwe）在昌妙達齊區的家門前被射殺，其兄弟丹奈敦（Ko Than Naing Htun）表示，錢達推當時已想返回家中，但仍遭士兵蓄意殺害，形容軍警暴行難以言喻，「國家只要沒有他們，才會回復平靜」。

昌妙達齊周一亦有大規模清場行動，當時軍警同樣多次開槍，並破壞多輛泊在街上的汽車，也有民居受破壞，最少7人死亡、50多人受傷。而在周日晚上，軍警於昌妙達齊區的行動則造成8人死亡、30多人傷，死者包括一名16歲茶檔侍應，有慈善團體職員形容軍警已變得「不正常」，「他們向路上看見的一切開槍」。

緬甸The Irrawaddy網站

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