美國一周內發生第二宗大規模槍擊案，科羅拉多州博爾德市（Boulder）一間超市前日下午響起多下槍聲，店員與顧客驚惶逃命，至少10人死亡，包括最先趕到的一名警員。單獨犯案的槍手被捕，據報重傷。連同上周八人死亡的亞特蘭大按摩院槍擊案，槍械管制問題勢將再成焦點。

人口逾十萬的博爾德市位於科羅拉多州首府丹佛西北面約40公里，案發地點距科羅拉多大學旗艦校園不足四公里。據傳媒報道，槍聲是在下午兩點半左右響起，數以百計警察包括特種警察趕到，數十輛車包圍事發King Soopers超市所在的商場。當局一度緊急呼籲公眾「就地避難」，到大約四句鐘後始撤銷警示。

報案者：槍手擎警用步槍

警方其後證實，一名疑犯已被抓獲並送院。電視台直播顯示警員自商場押出一名雙手反銬的中年白人男性，送上救護車，男子蓄鬚及只穿四角褲，臂腿有血。警方指他是「暫時唯一重傷者」。

警方初步未公佈槍手所用武器等案件細節及死者身份。博爾德縣檢察官多爾蒂表示，要斷定槍手動機言之尚早，因案情「非常複雜」，估計至少要五日始可完成調查，州級和聯邦調查人員都會參與。當局昨指，死者介乎20至65歲，槍手是來自阿瓦達的21歲男子阿利薩（Ahmad Al Aliwi Alissa），被控十項謀殺罪。

當時商場和超市都有不少人，當地報章指，報案者形容槍手擎着警用的「巡邏步槍」，走進超市直接開火。超市顧客驚惶四竄，在職員協助下有的躲在儲物房，有的從後門逃離，亦有人躲入商場其他店舖。逃出超市的人獲警員護送到安全地方。

市民麥曉說，他女婿三父女當時在超市排隊付款，目擊隊頭婦人中槍倒下；麥曉的太太當時跟兩外孫女正通話，聽到八響槍聲。麥曉說女婿立即抱起兩女狂奔到上一層，躲入一處衣帽間至少45分鐘，一家人都嚇壞了。「沒有家庭該經歷這種事。那種驚惶的感覺一輩子都忘不了。」

目擊者博羅斯基對於「幾乎為了買汽水薯片而送命」顯得震驚。他說當時聽到「砰砰」巨響，立即拔腳跑：「我們跑到店後方，告訴職員有槍響，他即指示我們從後門離開。人們都互相扶持幫忙。」

職員顧客躲儲物室撿命

室友在超市上班的赫梅爾則說：「他發了個可怕的訊息給大夥兒，說『我愛你們。萬一出事，我想先多謝一切』。我永不想收到這種訊息。」幸好室友與一群顧客躲入儲物室避劫。顧客希勒步出超市不久就聽到背後傳來槍聲，轉過頭已看到超市門口與外面停車場有三人伏地不動。另一對母子也看到這一幕，母親想去探視，但兒子尼古拉斯扯着她說：「我們必須逃命。我們幫不上忙。」

總統拜登上月曾促國會收緊槍械管制，「政府不會等下次槍擊才做事」，豈料法例未修又傳槍聲。

美聯社/法新社/路透社