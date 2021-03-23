美國紐約市一項武漢肺炎研究發現，10歲或以下的兒童感染武漢肺炎後，能夠比青少年和成年人產生更多抗體，而演變成重症的比例亦較低。

研究由美國康奈爾大學威爾醫學院（Weill Cornell Medicine）進行，檢視了去年4月至8月之間，當時美國疫情重災區紐約市的接近3.2萬個抗體檢測結果。在1,200名兒童與3萬名成人當中，受感染迹象的比例相約，分別是17%與19%。

研究發現抗體濃度與年齡有關

科學家檢視其中一個群組患者體內的抗體免疫球蛋白G（IgG）濃度，涵蓋85名兒童與3648名成年人。結果發現，32名年介1至10歲兒童的抗體濃度中位數，是127名19至24歲年輕成年人的接近5倍。研究人員其後聚焦在126名年介1至24歲的確診患者，發現當中無人有過重症感染。

在這個群體當中，年齡1至10歲患者的抗體濃度，是11至18歲青少年的一倍以上；而青少年的抗體濃度又是19至24歲年輕成年人的一倍以上。研究作者總結，兒童與成人患者的臨床表現差異，部分原因可能源自和年齡有關的免疫反應。

這項研究周一已經刊登於《美國醫學會雜誌·網絡開放》（JAMA Network Open）期刊上。

法新社／中央社

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