英國阿斯利康藥廠前日公佈，與牛津大學研發的武漢肺炎疫苗經過在美國、智利和秘魯逾三萬人的測試後，疫苗總體有效率達79％，預防重症有效率更達百分百，且無發現增加出現血栓的風險。惟美國衞生部門指，阿斯利康或在測試提供過時數據。

文在寅夫婦接種AZ

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）昨在聲明稱，數據與資料安全監測委員會（DSMB）關注阿斯利康測試疫苗時或包含過時數據，或對有效率提供不完整觀點，籲藥廠與DSMB合作評估，確保盡快向公眾提供最準確和更新的數據。獨立意見委員會仔細評估後，將定奪阿斯利康疫苗在美國緊急授權使用及指引。

阿斯利康指，所提交的是截至2月17日的資料，承諾48小時內會有更新。

阿斯利康疫苗的效力近期受質疑，但仍獲全球多國使用，68歲的南韓總統文在寅及夫人金正淑，昨日在首爾一個社區診所接種阿斯利康疫苗；他6月到英國出席七大工業國峯會，國家安保室室長徐薰等九名隨行人員同日亦已打針。

對歐盟指成員國絕不需要使用俄製「衞星五號」武肺疫苗，俄羅斯總統普京前日反擊，稱沒強迫任何人使用，質疑對方不知正捍衞藥廠還是歐洲公民的利益。官員稱普京昨日打針，但無透露接種哪一款。

路透社