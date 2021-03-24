澳洲一名母親在10多年前被裁定殺死4名親生骨肉，判處監禁30年。她其後提出上訴，宣稱有新的醫學證據顯示遇害孩子是死於自然，但新南威爾斯省上訴法院周三否定了所謂新證據，裁定她上訴失敗。

現年53歲的佛比格（Kathleen Folbigg）於2003年被裁定謀殺她的3名孩子及誤殺1名孩子，判處30年監禁，至少到第25年才可申請假釋。

在2018年，佛比格的法律團隊宣稱有新的醫學證據，顯示孩子可能死於自然，促使新南威爾斯省總檢察長下令再次調查案件。所謂新證據，包括其中兩名喪生孩子的基因檢測，顯示他們有基因突變，有可能引致嬰兒猝死症（SIDS）。

在翌年的審訊中，法官布蘭奇（Reginald Blanch）指出未能為這些孩子的死亡找到自然原因，於是維持原判。但佛比格的法律團隊指，法官未有考慮相關醫學證據及所帶來的合理懷疑，同時也誤解了佛比格日記所寫罪惡感的真正意思，於是官司打至上訴庭。

醫學新證據未能套用到全數4名死者

不過，上訴庭指出，司法人員結論未見跟科學證據有衝突，而佛比格一方的證據亦只是提供了「理論可能性」，也不是4名死者均有基因不正常情況，於是裁定佛比格上訴失敗。

案情指，佛比格的4名遇害孩子介乎19天至18個月大，10年間先後突然死於紐卡斯爾的住所，驗屍亦未能找出死因。第一名孩子卡列布（Caleb）生在1989年，於出生19天後死亡；第二名孩子帕特里克（Patrick）於1991年死亡，當時只得8個月大；兩年後，女兒莎拉（Sarah）死亡，當時只得10個月大；第4名孩子勞拉（Laura）在1999年死亡，當時19個月大。

美聯社／澳洲廣播公司

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