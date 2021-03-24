英國倫敦泰晤士河畔周日有海豹遭寵物狗襲擊後傷重不治，惹來公眾關注。現場照片所見，女狗主當時未能制止寵物狗，以致釀成慘劇。警方追查數日後，確認女狗主是御用大律師薩本—克萊爾（Rebecca Sabben-Clare），已召她到警局接受調查，未知會否被起訴。英國近期頻頻發生涉及寵物狗的襲擊事件，疑因疫情時太多人成為新手狗主，但未能好好控制或訓練狗隻，而引發不幸事件。

狗主不知所措 3男途人出手制止

9個月大的野生海豹「Freddie」在周日中午時分，突然被一頭棕色混種狗襲擊撕咬，牠嚴重受傷，獸醫其後確認牠鰭肢受創、關節移位，估計牠日後無法正常呼吸和游泳，只好施以人道毀滅。從照片所見，「Freddie」被咬後似是表情痛苦，肢體部分受傷，現場血迹斑斑，途人按住傷口嘗試為牠止痛。

現場照片顯示，該隻寵物狗雖然身上繫有狗帶，但沒有扣上纏在女主人腰間的另一端狗帶，而女主人目擊寵物狗狠狠咬向「Freddie」，但只是站在旁邊不知所措，之後有最少3名男途人上前嘗試把寵物狗和「Freddie」分開，但寵物狗仍不願鬆口。直至雙方分開，女主人把寵物狗蒙頭抱走。

事件連日引發英國公眾熱議，經追查後確認女主人是住在現場附近的御用大律師薩本—克萊爾（Rebecca Sabben-Clare）。其律師表示，她已就海豹死亡事件聯絡警方，並獲轉介至皇家愛護動物協會，至今未被控告任何罪行。倫敦警察廳正調查事件。

涉狗襲擊事件增 25歲女被咬死

按照英國法例，若有狗隻追逐或襲擊家畜或野生動物，狗主可被罰款1,000英鎊（約1.07萬港元），若屬狗主蓄意指使，更可最多罰款2,500英鎊（約2.66萬港元）。

近期英國狗隻襲擊其他動物的案件有上升趨勢，估計是由於疫情期間更多新手狗主加入養狗，不懂控制寵物所致。今年1月倫敦里士滿公園（Richmond Park）曾有寵物狗咬死園內一隻鹿，狗主最終被罰款600英鎊（約6,391港元），2月更有一名25歲女子在伯明翰被狗咬死。

網民批評薩本—克萊爾不負責任，指狗主有責任好好控制寵物，批評有人管教不善，憂慮若情況持續可能有兒童受襲。當天身在現場的攝影師菲利普斯（Duncan Phillips）形容襲擊事件殘忍，直指狗主不應徑自帶走肇事狗隻。

英國《每日郵報》/英國《每日鏡報》

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