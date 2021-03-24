（北美通訊）美國太空總署（NASA）最新一代火星探測車「毅力號」（Perseverance）上月登陸火星，準備展開連串任務。這台造價達25億美元探測車背後的「司機」，由15人至20人團隊組成，當中包括台裔工程師嚴正。他接受《蘋果》專訪，分享自己活在火星時間下，為人類在另一顆星球上探險的喜與樂。

洛杉磯特約記者：張紫茵

在NASA噴射動力實驗室（JPL）工作的嚴正，專長是設計吉普車、坦克車等模擬駕駛系統，在愛荷華大學畢業後，到明尼蘇達大學教書；1997年，他看到NASA把第一代火星探測車「先鋒號」（Pathfinder）送到火星的畫面後，激發他在翌年加入NASA，參與多項大大小小的火星探索任務。

嚴正向記者說，他的團隊按NASA科學家要求﹑和他們想探索的內容，每天為探測車設計行程。由於所駕駛的車子在火星行駛，嚴正也要跟「火星更」上班 ，「我們在火星晚上開始工作，差不多下午5時，那邊太陽便下山。我們會把車子一天的工作內容﹑資料及圖片下載到地球，在火星的晚上開始編寫程式，到火星早上10時前，大約8﹑9點把指令、次序上載到火星，車子就按指令開始工作。」

「毅力號」每天早上10時出發探險，下午5時起休息「叉電」，由於火星時間較地球慢，一天比地球長38分鐘至40分鐘，因此，嚴正的工作時間也跟着調整。他舉例說，他在「地球時間」周一晚上10時起當值，工作至隔天早上10時，為了配合火星時間，周二上班時他要延後到「地球時間」晚上10時40分才開始當值，如此類推。目前，他每周當值三天，然後休息四天，對於丈夫按「火星更」工作，他的太太亦早已見怪不怪。

嚴正笑言，在火星上駕駛要步步為營，除了因為探測車造價昂貴，當車子遇到問題時，也沒有火星人或拖車公司幫手維修，「火星有小的龍捲風，叫做『dust devil』......我們的相機看到太陽能板被遮住，很骯髒。有天一看，怎麼像新的一樣？因為『dust devil』把太陽能板清乾淨了，電源就沒有問題了。這是一個想像不到的驚喜，在火星像探險一樣，不知道有甚麼事發生，有好有壞，總會給你一些新事。」

上一代火星探測車「好奇號」（Curiosity）已經在火星工作7年，但走了不足25公里。嚴正表示，走得不遠是因為火星上沒有馬路，所以要小心駕駛，加上舊款探測車上的相機解像度不足，視野有限，他只能「看多遠走多遠」。而新款毅力號車上設有無人機，一旦試飛成功，工程師就可以鳥瞰地面環境，有助車子走得更遠。

由最初駕駛勇氣號、機遇號、好奇號，到剛登陸的毅力號，嚴正形容，自己好像探測車的父親，跟它們一起經歷高低；不過，他坦言當初駕駛勇氣號和機遇號時很有感覺，後來「孩子」越來越多，與它們的關係開始變得疏離，只是希望在火星上完成更多探測，「不是說不關心它們（車子），還是很愛它啦！」

即使與探測車「日久生情」，與它們的感情始終不及親生孩子。育有一名女兒的嚴正說，他時常聯絡住在波士頓的女兒，分享在火星上的新發現。對於有一位在火星開車﹑按「火星更」工作的爸爸，嚴正相信儘管女兒沒有說出口，但應該也為他感到很自豪。

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