中國近日閉門審理加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）的間諜案，引發國際譴責聲浪。美國國務卿布林肯周二敦促北京，立即釋放這兩名遭任意拘禁的加國人，強調「人類不是談判籌碼」。

美中高層上周會晤之際，中國法院先後審訊斯帕弗和康明凱

拘押逾2年的斯帕弗（Michael Spavor），22日再審理康明凱（Michael Kovrig）案件。由於兩案皆是閉門審理，缺乏透明度，引發加拿大等多國譴責聲浪。

加拿大2018年12月應美方要求逮捕華為副董事長孟晚舟後，中國逮捕了康明凱及斯帕弗，隨後分別以「為境外刺探國家秘密和情報」和「為境外竊取、非法提供國家秘密」罪名起訴他們。外界普遍認為中國逮捕兩人是為了報復加國。

正在歐洲訪問的布林肯Twitter發文表示，美國加入盟友行列，敦促北京立即釋放遭任意拘禁的兩人。

被問到布林肯或其他美國高官是否曾與中方討論過此案，美國國務院副發言人波特（Jalina Porter）不願多加評論，但強調美方與盟友站在同一陣線，要求中國立即放人。波特表示，針對兩人在遭任意拘禁兩年期間，持續缺乏訴訟程序上的最起碼保護，美國也予以譴責。

在康明凱及斯帕弗案件陰影下，中加關係近年陷入緊張。加拿大指控北京進行「人質外交」，今年2月15日進一步發起全球倡議行動，要遏阻部分國家任意拘留外國公民當成外交談判籌碼的行為，共有包含美國在內的57個國家加入行動。

加拿大周一也加入美國、歐盟、英國行列，聯合制裁侵犯人權的新疆官員。

孟晚舟要求加證據被拒

另外，孟晚舟引渡聆訊周一在加拿大卑詩省最高法院繼續，法官拒絕孟晚舟提出更多證據的要求，而聯邦檢控官則指孟的律師團對孟被捕過程的陳述不符事實。

路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！