武漢肺炎疫情令全球旅遊業停擺，卻令大自然得以休養生息。在意大利「水都」威尼斯，昔日遊人如鯽的景象暫時消失，周一還迎來「稀客」，就是兩尾樽鼻海豚，在城中運河游過，令不少專家和當地居民都嘖嘖稱奇。

墨魚大舉產卵 海豚覓食而至

有人在市內海關大樓博物館（Punta della Dogana）附近，拍攝到這兩尾樽鼻海豚，相信是一對母子。警方則設下警戒線，阻止旁觀者太接近海豚。

這兩名「稀客」到臨的原因，專家相信是為了覓食。威尼斯自然歷史博物館主管盧卡（Luca Bizzan）表示，「牠們很可能被大批墨魚吸引，今年很多墨魚到此產卵」。她形容情況極之罕見，明顯是威尼斯水面如今變得平靜，鼓勵了牠們前來冒險。帕多瓦大學研究人員馬札里歐（Sandro Mazzariol）則表示，這是首次可以從聖馬可廣場（St. Mark’s Square）看到海豚母子。

居民冀在旅遊業與自然取得平衡

受防疫封城措施影響，威尼斯大運河減少了大量做遊客生意的船隻，河水因而變得乾淨和清澈，較以往更經常出現魚群和天鵝。威尼斯市辦公室發言人更指，空氣污染亦明顯改善，因為限制出遊令遊船噴出的蒸汽減少。

40歲的當地居民卡波維利亞（Capovilla）對此深感慶幸，「因為隔離措施，我們體驗到更乾淨的環境」。同樣是當地人的銀行職員貝托尼（Martina Bettoni）則表示︰「我希望大家從這些悲慘的時間中學習，並且當這一切結束，威尼斯能在遊客人數和乾淨之間取得平衡。」

英國《每日郵報》

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