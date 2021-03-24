美國現任總統拜登之前在前總統奧巴馬時期擔任副總統，兩人關係密切，而如今拜登政府多名高級官員，都曾在奧巴馬政府時期效力，故被質疑是「奧巴馬2.0」或奧巴馬政府的「第三個任期」。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周一回應傳媒查詢，承認拜登仍然「經常」與奧巴馬就多項議題保持溝通，並預計在任期內都會持續下去。

記者問到奧巴馬近期有否來過白宮，以及兩人對話有多頻密。普薩基回應指，兩人的關係並非總統和副總統，而是「朋友」，她說：「他們諮詢及談論多項議題，而我預期拜登在總統任期內會一直持續下去。事實上他們可經電話（溝通），而如果奧巴馬來過，你們會知道。」

普薩基拒絕透露他們對話的次數，但指兩人「定期保持聯絡」，他們各自的團隊也就「一些議題」定期接觸，她舉例指俗稱「奧巴馬健保」的《廉價醫療法案》（Affordable Care Act）是其中一項談及的議題。

不論在人事任命和政策方向，拜登政府都被指充滿前屆奧巴馬政府的影子，被質疑是「奧巴馬2.0」或奧巴馬「第三個任期」。而《華爾街日報》編輯部一篇評論文章便形容拜登政府是「奧巴馬2.0」，因此令中國認為可以任其魚肉。

美國霍士新聞

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