美國拜登政府繼推出1.9萬億美元（14.82萬億港元）武漢肺炎疫情紓困法案後，考慮再推3萬億美元（約23.4萬億港元）基建振興經濟綜合計劃，落實拜登競選期間提出的「重建美好未來」（Build Back Better）大計，強化實力與對手競爭，除聚焦基建、氣候變化等，教育方面亦有着墨。

拜登前日私下與參議院民主黨人商討計劃，據悉仍屬初步階段，3萬億美元開支將用於促進經濟發展和改善國民生活質素，並期望兩黨合作，但民主黨人表明一旦被共和黨人阻撓， 將藉該黨在兩院的優勢行動。

計劃第一部份是基礎設施投資，涉及約1萬億美元（7.8萬億港元），用於道路、橋樑、鐵路、電動汽車充電站和流動電訊網絡等，目標是轉用更潔淨能源，同時提高經濟競爭力；第二部份涉及免費社區大學、普及學前教育及家庭有薪假等。

倡向高收入人士加稅

另外，拜登競選時提議提高企業稅，並建議向年收入超過40萬美元（312萬港元）的人加稅，實際抵銷前總統特朗普2017年大部份減稅措施。白宮官員透露，即使計劃細節才剛浮出水面，但拜登已清楚計劃走向。

共和黨參議院領袖麥康奈爾批評計劃是導致大幅加稅及損害就業的左翼政策。

美聯社