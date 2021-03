歐盟日前針對維吾爾人問題,制裁4名中國官員及新疆生產建設兵團公安局,中國隨即制裁10名歐洲政界人物及4個實體反擊,雙方關係一落千丈。美國有線新聞網絡(CNN)分析認為,中方的反制冒着高風險,不但可能破壞中歐投資協定,更隨時把歐洲推向美國,令中國失去近年趁美歐關係惡化乘虛而入的機會。

中歐高層官員去年12月就投資協定原則上達成協議,待歐洲議會及各歐盟成員國等審批便能正式落實。然而中國近年持續壓制新疆、香港及西藏等地人權,使中歐投資協定備受質疑,多個組織以至歐洲議會都要求歐盟重新考慮投資協定,以及在協定加入關注人權的條款。

CNN指出從中國的角度來看,其反制是「公平、以牙還牙式的回應」,向中國國內民眾發放明確的訊息,就是北京不會啞忍這種挑戰。此舉無疑也是一場賭博,CNN指中方會認為有部份歐洲議會的議員視反制為「門面工夫」,並無視社會反對,繼續跟中國建立經濟合作。

德國議員:中國迫歐洲捲入戰爭

不過與歐盟制裁的對象相比,中方的反制人數不但較多,人選也只是一般議員,且中方的制裁理由只是「散播假資訊」和「干預中國內政」,與歐盟針對涉疆中國官員相比顯得理據不足,引起歐盟不滿。歐洲議會第二大黨團「社會主義者和民主人士進步聯盟」宣佈,假如中方不撤銷對歐制裁,便會杯葛歐洲議會對投資協定的討論,歐議會亦取消原定周二審議中歐投資協定的議程。

德國國會外交委員會主席勒特根(Norbert Rottgen)強調,歐盟應該對中國表明立場,只要對歐洲議會議員的制裁繼續存在,投資協定便沒有可能通過,形容中國的行為形同「迫使歐洲捲入戰爭」,歐洲不能退縮。歐洲未來會議(Conference on the Future of Europe)主席伏思達(Guy Verhofstadt)直接形容:「中國制裁批評新疆地區強迫勞動及種族滅絕的人,殺死了中歐投資協定。」

CNN形容中國的反制措施一旦「太重手」,潛在代價將相當高,不但危及本已進入最後階段磋商的中歐投資協定,且過去數年中國趁着美國前總統特朗普與歐盟多國領袖不和,跟歐盟越走越近,如今中國的做法將使歐美重新親近,對中國不利。

學者:不至於影響投資協定

不過亦有專家認為,歐盟早前公佈對華制裁的力度明顯不及美國,反映歐洲仍有一部份政治人物強烈希望繼續跟中國接觸,對中歐關係並不完全悲觀。慕尼黑德國經濟研究所(Ifo Institute)所長富斯特(Clemens Fuest)認為,歐洲及中國的經濟互相依賴,雙方都不樂見經貿關係受影響。

德國業界一名匿名代表亦指,最近緊張關係不會影響投資協定,由於協定在2022年才生效,待雙方下次開會,關係可能已緩和,「中國是這個協定的贏家,不可能翻盤」。

美國有線新聞網絡/中央社

