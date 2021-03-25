歐盟日前針對維吾爾人問題，制裁4名中國官員及新疆生產建設兵團公安局，中國隨即制裁10名歐洲政界人物及4個實體反擊，雙方關係一落千丈。美國有線新聞網絡（CNN）分析認為，中方的反制冒着高風險，不但可能破壞中歐投資協定，更隨時把歐洲推向美國，令中國失去近年趁美歐關係惡化乘虛而入的機會。

中歐高層官員去年12月就投資協定原則上達成協議，待歐洲議會及各歐盟成員國等審批便能正式落實。然而中國近年持續壓制新疆、香港及西藏等地人權，使中歐投資協定備受質疑，多個組織以至歐洲議會都要求歐盟重新考慮投資協定，以及在協定加入關注人權的條款。

CNN指出從中國的角度來看，其反制是「公平、以牙還牙式的回應」，向中國國內民眾發放明確的訊息，就是北京不會啞忍這種挑戰。此舉無疑也是一場賭博，CNN指中方會認為有部份歐洲議會的議員視反制為「門面工夫」，並無視社會反對，繼續跟中國建立經濟合作。

德國議員：中國迫歐洲捲入戰爭

不過與歐盟制裁的對象相比，中方的反制人數不但較多，人選也只是一般議員，且中方的制裁理由只是「散播假資訊」和「干預中國內政」，與歐盟針對涉疆中國官員相比顯得理據不足，引起歐盟不滿。歐洲議會第二大黨團「社會主義者和民主人士進步聯盟」宣佈，假如中方不撤銷對歐制裁，便會杯葛歐洲議會對投資協定的討論，歐議會亦取消原定周二審議中歐投資協定的議程。

德國國會外交委員會主席勒特根（Norbert Rottgen）強調，歐盟應該對中國表明立場，只要對歐洲議會議員的制裁繼續存在，投資協定便沒有可能通過，形容中國的行為形同「迫使歐洲捲入戰爭」，歐洲不能退縮。歐洲未來會議（Conference on the Future of Europe）主席伏思達（Guy Verhofstadt）直接形容：「中國制裁批評新疆地區強迫勞動及種族滅絕的人，殺死了中歐投資協定。」

CNN形容中國的反制措施一旦「太重手」，潛在代價將相當高，不但危及本已進入最後階段磋商的中歐投資協定，且過去數年中國趁着美國前總統特朗普與歐盟多國領袖不和，跟歐盟越走越近，如今中國的做法將使歐美重新親近，對中國不利。

學者：不至於影響投資協定

不過亦有專家認為，歐盟早前公佈對華制裁的力度明顯不及美國，反映歐洲仍有一部份政治人物強烈希望繼續跟中國接觸，對中歐關係並不完全悲觀。慕尼黑德國經濟研究所（Ifo Institute）所長富斯特（Clemens Fuest）認為，歐洲及中國的經濟互相依賴，雙方都不樂見經貿關係受影響。

德國業界一名匿名代表亦指，最近緊張關係不會影響投資協定，由於協定在2022年才生效，待雙方下次開會，關係可能已緩和，「中國是這個協定的贏家，不可能翻盤」。

美國有線新聞網絡/中央社

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