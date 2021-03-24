（北美通訊）美國總統拜登已經上任兩個月，但是在行政任命上，仍然有不少職位懸空。《華盛頓郵報》引述消息指，拜登政府目前在國務院﹑國防部﹑國土安全部和國家情報局局長辦公室等300多個職位中，僅提名了16人，令到這些與國家安全相關的機構，有機會要等到秋天才能全員上任。

拜登在2020年大選中獲勝後，迅速提名了國防部﹑國務院﹑國土安全部和其他主要情報機構主要負責人。但負責日常安全事務工作的高級助理及中尉，目前仍然沒有提名。根據無黨派的公共服務機構表示，300多個職位中，拜登政府只提名了16個，職位長時間懸空有機會影響國家安全決策，例如美國與俄羅斯和中國的關係﹑網絡安全漏洞﹑全球衝突等。

目前，拜登仍未決定帶領陸軍，海軍和空軍的人選，領導國土安全部網絡部門的人，以及美國的反外國勢力情報政策等，也沒有人擔任要職。在外交大使人選方面，拜登只任命了一人，仍然90多個職位懸空。美國外交服務協會會長魯賓（Eric Rubin）表示，外交部內很多大使職位一直無人擔任，損害了捍衛國家利益的目標。

相比之下，前總統特朗普上任時，頭幾個月就任名了帶領陸軍，海軍和空軍的人選。雖然特朗普沒有任命太多國務院職位，但他曾提議削減三分一員工。

目前，在聯邦政府中，拜登政府已提名了70位經參議院認可的候選人，其中26位已得到確認。據拜登政府及其支持者表示，因疫情關係，當局延長了背景調查和道德審查。另外有消息指，參議院在兩黨各佔一半的情況下，需要更長時間磋商。目前，當局把重點放在優先提名上，努力填補不需要參議院批准的其他4,000個政治任命。

另外，拜登還沒有提名任何擔任史上第一個國家網絡總監職位。該職位屬總統執行辦公室內，根據國會去年通過的年度軍事開支計劃中而設立，被提名人要經過參議院確認，職責是協調整個聯邦政府的網絡安全工作。

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