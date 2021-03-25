梵蒂崗外長蓋拉格（Paul Gallagher）表日前接受傳媒專訪說，教廷對香港遭中國政府打壓沉默，是因認為發表聲明不會有太大作用；教廷當然贊同民主，絕對支持緬甸等各地被壓迫人民爭取自由的意願。

蓋拉格表示，他或教廷國務院長帕羅林（Pietro Parolin）近期都沒有訪問北京的計劃，北京也未安排同等級的高層官員訪問梵蒂岡。

蓋拉格周二接受耶穌會期刊《美國》（America）專訪，談到教宗方濟各（Pope Francis）為何只對緬甸局勢發聲，卻從未聲援同樣遭到中國軍警鎮壓的香港民眾。他表示，教廷聲援香港雖能博得美名，對香港的實際助益卻有限。

教宗方濟各去年底在新書《讓我們夢想》（Let Us Dream）中，曾替受中國打壓的新疆維吾爾人發聲，但迄未對香港情勢發表評論。對此蓋拉格解釋，世界許多地方有壓迫人權的事件，但教廷一向很少採取譴責的外交手段。

蓋拉格表示，教廷相信可與中國一起對話解決問題，雙方2018年簽署主教任命臨時性協議，也討論天主教會與中國政權間關係正常化的各種問題。但這是很長期的目標，當務之急還是解決主教任命問題。

對於梵中簽署主教任命協議後的進展，蓋拉格坦言，他的感受是中國是很巨大的國家，教廷實際上只是跟其中一小群人談判，所以很難掌握這些人到底把多少訊息傳遞回北京當局，或教廷對北京政權帶來何種影響。不過整體來說，對話增進了彼此的了解，以更開放的態度討論議題。

蓋拉格表示，另一個現象是香港天主教會意見分歧，有所謂效忠北京派與自由派，教廷試圖與香港的教會合作找出解決方案。因此教廷聲援香港的聲明可能不會改善香港處境，只會使香港教會與教廷間的關係更複雜。

至於香港教區主教已懸缺超過兩年，蓋拉格說，教廷很迫切想要任命新的香港主教，但這是目前其中一個難解的結。他不了解香港主教人選遴選的進度，因為這是由萬民福音部負責。

被問到教廷是否支持民主，蓋拉格表示「梵蒂岡第2屆大公會議」已確立民主是相當合乎福音價值的政治體制，教廷支持民主體制。不過教會長期以來也有與很多其他政治體制交手的豐富經驗，教廷必須因應各種現實處境。

蓋拉格表示，但在個體層次上，類似緬甸人民追求自由的行動，教廷認為這明顯是基本人權，教廷絕對非常支持。在緬甸可見從樞機主教到修女、神父都挺身站到了第一線替緬甸人民發聲，這就是展現教廷對人權與自由的基本立場。

《America》期刊／中央社

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