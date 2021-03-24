聯合國特別報告員卡拉馬德（Agnès Callamard）卸任在即，她近日首度向外披露，有關沙地阿拉伯王儲穆罕默德需為異見記者卡舒吉被殺負責的獨立調查報告發表後，曾兩度受到來自沙地政府高層的「死亡威脅」。

卡拉馬德接受英國《衞報》專訪時表示，聯合國同僚去年1月通知她要提高警惕，因為一名到訪瑞士日內瓦聯合國總部的沙地高級官員，曾在會議上敦促聯合國要好好「約束」卡拉馬德，聲稱兩度收到電話指有人已準備好「招呼她」（taken care of her）。

沙地反指收賄抹黑

被問到當時聯合國是如何解讀這位沙地官員的說話時，卡拉馬德表示：「那是死亡威脅，當時大家是這樣理解。」她感謝同僚仗義執言，「據我所知，當時聯合國為此事一度非常強硬，在場人士明確告知沙地代表團，那是絕不恰當的言論，亦不希望會有任何後續」。

2018年10月，《華盛頓郵報》專欄記者卡舒吉進入沙地駐土耳其伊斯坦堡領事館後失蹤，後來證實他在館內遇害並遭肢解，案件轟動國際。受命進行獨立調查的卡拉馬德，翌年年中就該案發表了全球首份官方報告，結論認為有「確鑿證據」顯示，沙地王儲穆罕默德及多名沙地政府高層需要為這宗「國際罪行」負上責任。

沙地政府否認指控，反指卡拉馬德收受卡塔爾的賄賂，抹黑利雅得，但未能提供證據。相反，美國政府上月解密一份情報，結論跟卡拉馬德的調查大致相同，美方甚至點名指控身為沙地未來國王的穆罕默德是主謀。

曾狠批歐盟對華軟弱

自2016年起擔任聯合國特別報告員，卡拉馬德面對過不少棘手的調查，除了人身安全受到沙地威脅，也試過因為批評菲律賓總統杜特爾特縱容軍警掃毒期間法外處決，遭對方公開辱罵，但她說：「那些威脅嚇不倒我的。我當然不希望招來更多的恐嚇，但會繼續做我該做的事情，只要我認為是對的便會去做，威嚇阻不了我。」

離開聯合國後，卡拉馬德將出任國際特赦組織秘書長，這位法國人權專家早前公開抨擊歐盟在人權事務上軟弱，「無一個歐洲國家會為了堅持人權立場，而準備犧牲舒適的雙邊關係，對沙地便是絕佳的例子」。她又指摘歐盟討論與中國的貿易條約，根本無認真考慮北京侵犯人權的狀況。

英國《衞報》