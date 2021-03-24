歐盟宣佈制裁六個國家侵犯人權的官員及機構，榜上有名的北韓前日譴責歐盟，形容「人權制裁」鬧劇是敵視北韓政策一部份，侵害北韓主權及干涉內政的政治挑釁。

歐盟點名制裁的包括北韓國家保衞相鄭京澤、社會安全相李永吉及中央檢察所。

外務省發言人前日回應，歐盟提出所謂制裁的法律依據，只是針對不同價值觀國家另一動機不良的政治工具，「看來歐盟根深柢固的厭惡和病態思維方式，已令它在看待一切事物和現象時顛倒是非」，警告歐盟繼續玩弄反朝人權陰謀，必遭意想不到悲慘後果。

金正恩拉攏古巴越南老撾

北韓譴責歐盟之際，領袖金正恩向古巴領袖勞爾、越南國家主席阮富仲及老撾國家主席西蘇里致口信，呼籲加強社會主義國家之間合作，並闡述加強國防力量建設、對美外交政策等勞動黨八大審議事項。

金正恩周一亦曾與中國國家主席習近平互致口信，呼籲加強團結對抗敵對勢力。分析指，北韓以口信形式向中國以外多個社會主義國家介紹八大成果相當罕見。

另外，涉嫌規避美國及聯合國制裁及洗黑錢等六罪、遭馬來西亞引渡到美國的北韓商人文哲明，周一在華盛頓聯邦法院提堂。控方公開入稟狀後，其辯護律師拒絕評論。

北韓不滿馬來西亞將無辜的文哲明引渡到美國，上周五宣佈與大馬斷交，指摘大馬罪無可恕，又指美國是整件事的幕後黑手，必須付出代價。

韓聯社/路透社