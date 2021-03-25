人形機械人索菲婭（Sophia）創作的數碼藝術作品《Sophia Instantiation》，周四在拍賣會以逾68.8萬美元（536萬港元）成交。索菲婭在拍賣舉行前受訪時表示，她從人類的作品吸取靈感，並願意未來與人類合作進行創作。

《Sophia Instantiation》包括一段長約12秒鐘的MP4短片，展示如何將31歲意大利藝術家博納塞托（Andrea Bonaceto）的作品演變成索菲亞的數碼畫作，另外又包括一幅索菲婭親手繪畫的自畫像。博納塞托擅長繪畫色彩鮮豔的肖像畫，曾為Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）等多位名人繪畫。索菲婭博將納塞托的作品元素、藝術歷史，在不同物件表面上多次繪畫，索菲婭的創造者漢森（David Hanson）形容這個過程為「反復循環的進化」。

今次拍賣以區塊鏈技術「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）形式進行，所謂NFT意指一種保存在區塊鏈分類賬（blockchain ledgers）的數碼簽名，具有不可代替的特性，現今已成為用於驗證藝術品真偽和擁有權的最新投資潮流。

仿生材料可仿人類面部肌肉纖維

索菲婭於2016年面世，由總部設在香港的漢森機器人公司（Hanson Robotics）開發，公司創辦人漢森早在攻讀博士班的時候發明了一種仿生材料，可以模仿人類面部肌肉纖維，受到擠壓後還會產生皺紋，成為索菲婭豐富表情的關鍵。索菲婭能夠作出超過50種臉部表情，若配合頸部更可做出超過60種動作，因此外觀上比其他機器人更像人類。

蘇菲婭在拍賣舉行前曾表示，她從人類的作品吸取靈感，並願意將來與人類共同進行創作，「我們在作品中使用轉換網絡、基因演算法及其他類型的電腦創造力，我的獨特演算輸出模式以前從未向外界展示，因此我認為機器可以創作...我希望大家會喜歡我的作品，希望我和人類能夠以嶄新而激動人心的方式向前邁進」。

路透社

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