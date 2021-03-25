（北美通訊）中國留學生在非裔同房的食物和漱口水中落毒案，企圖謀殺罪名成立，在被遣返中國之前，須接受7至20年監禁。被告楊宇凱（YuKai Yang，音）周三在法庭向受害人，也是他在美國期間的唯一朋友羅亞爾（Juwan Royal）道歉，承認難以彌補對受害人身體造成的傷害。

這名賓州利哈伊大學（Lehigh University）的前化學系學生在庭上表示，對傷害羅亞爾、為羅亞爾一家所造成的痛苦，以及為自己家庭和國家帶來的恥辱感到抱歉。「我無法消除對你身體的傷害，我無法消除對你家人帶來的痛苦。我今天在這裏接受我應得的懲罰。」楊宇凱父母、中國的同學以及多位利哈伊大學的教授都有寫求情信，其中兩位教授更於周三到法庭旁聽。

案情透露被告楊宇凱與受害人羅亞爾同房四年，羅亞爾一直視楊宇凱為好朋友，多次與他一起回家度過節日。楊宇凱於去年11月承認企圖謀殺，在2018年2月至4月的連續多個星期，於羅亞爾的食物、飲品及漱口水中，加入少量的重金屬鉈（thallium），令他慢性中毒，導致他多次暈倒、出現嚴重頭痛，還有皮疹、心悸等情況，更因下肢嚴重疼痛而無法入眠。羅亞爾的父親表示，至今仍未能忘記兒子難以入眠的一個月，和當時痛到不斷尖叫的畫面。家人為他四出求醫，最終紐約一名醫生診斷出羅亞爾重金屬中毒，但對他身體所造成的部份傷害已無法挽回。

經過漫長聆訊後，北安普敦縣（Northampton County）法官巴拉塔（Stephen Baratta）周三宣讀判詞。他指出，雖然楊宇凱有悔意，但他在朋友飽受痛苦時一直保持沉默，未有供出自己所作所為、或向醫生作出指引，讓羅亞爾及早得到適當治療。「你只是坐看同房如何痛苦至崩潰。」他解釋要重判的另一原因，「若楊宇凱可以毒害好朋友，也會傷害其他人。」

首席助理地方檢察官佩珀（Richard Pepper）指楊宇凱有「控制慾」，因為他表示想透過落毒引起羅亞爾關注，但從來沒打算要向對方造成任何永久損害。「無論他是否知道多少劑量會致命，他都知道這毒可以殺死羅亞爾。」他建議楊宇凱要長期囚禁並接受精神治療。

身體仍然虛弱的羅亞爾表示，雖然未清楚鉈中毒對他的長遠影響，但他願意忘記這經歷往前看。但他說，可以原諒楊宇凱帶給他的痛苦，卻不能原諒楊宇凱傷害他家人。

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