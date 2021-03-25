英國藥廠阿斯利康和牛津大學聯合研發的武漢肺炎疫苗，近期被指引起血栓塞風險。阿斯利康周三再發表報告，指其疫苗有效率為76%，對預防重症的功效更達100%。加拿大衞生部門則更改疫苗資訊，指有接種阿斯利康後凝血的報告，但強調非常罕見。

3.2萬人參與

阿斯利康周三在報告中表示，其疫苗對預防有病徵感染的有效率為76%，並將這項數據提交至數據與資料安全監測委員會（DSMB）。阿斯利康這次臨床測試在美國、秘魯和智利舉行，邀請逾3.2萬人參加，其中1/3獲注射安慰劑，其他人則獲注射兩劑疫苗，結果後者出現有症狀武肺的人數，較安慰劑組別低76%。

阿斯利康周一亦曾公佈在美洲的初步測試數據，顯示疫苗79%有效預防有症狀感染，與周三的數字相近，但遭DSMB批評使用了「過時的數據」，阿斯利康其後表示在48小時內提交新數據。

阿斯利康重申，其疫苗對預防重症感染的有效率達100%，對65歲或以上的成年人的功效達85%，形容新數據與此前的初步分析一致，確認阿斯利康疫苗對成人及長者具良好功效，期望美國政府盡快審批。阿斯利康疫苗目前仍有待美國食品及藥物管理局（FDA）審批使用。

加拿大更新標籤提醒有風險

加拿大已從印度接收50萬劑阿斯利康疫苗，當地衞生部周三更新這批疫苗的產品標籤，指錄得一些非常罕見、涉及血小板稀少的凝血報告。加拿大預定截至5月將收到150萬劑阿斯利康疫苗，衞生部稱會繼續支持使用阿斯利康疫苗，稱直至目前為止加拿大沒有收到凝血相關報告。

即使出現安全爭議，除加拿大以外，全球多地仍在使用阿斯利康疫苗。歐洲藥品管理局（EMA）日前則公佈最新評估，認定阿斯利康疫苗安全有效，各成員國恢復注射。

路透社/美國有線聞網絡

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