（北美通訊）全美最受歡迎節目主持人之一積連奴（Jay Leno），周三發表道歉聲明，對於過去發表針對亞洲人的笑話而道歉。他表示，當他在開這些玩笑時，真心認為不會傷害到別人。

過去，積連奴多次發表冒犯亞裔的「笑話」，亞裔美國人媒體監督組織過去15年來，一直向NBC電視台投訴，要求與積連奴解約。最近一次「玩笑」是積連奴在《全美一叮》（America’s Got Talent）節目中﹐開玩笑地表示韓國人吃狗肉。

積連奴在聲明中表示，「我是在嘲笑我們的敵人北韓，跟很多笑話一樣，當中也涉及更深層問題」。他又表示，當在處理這些投訴時，即使他心底裏知道是錯的，但是往往傾向「由得他們吧！都沒有幽默感」。積連奴表示，希望藉此道歉，指不是要消滅或取消另一個文化，而是他的做法錯誤。

亞裔美國人媒體監督組織創辦人青木（Guy Aoki）與積連奴積怨甚深，在2012年，青木公開寫信予美國電視清談節目《The Tonight Show》廣告商，要求積連奴道歉。他當時寫道「許多美國人無法區分居住在朝鮮﹑南韓或美國的韓國人，甚至無法分辨亞洲人與亞裔美國人。當積連奴積開玩笑說『朝鮮人吃狗吃貓時』，就令很多人以為亞裔美國人是『永久的外來人』，把令人反感的就餐習慣帶到美國，這些行為加深了種族誤解及引致仇恨犯罪。」

青木也曾要脅霍士電視台指，如果不辭退積連奴，就會對節目贊助商發起杯葛行動。經電視台高層協調下，二人在網上展開對談，青木表示接受積連奴的道歉。積連奴表示，希望亞裔美國人社區也能夠接受他。青木指，已為積連奴在CNBC電視台的汽車節目中，找到一名亞裔美國人做嘉賓。

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