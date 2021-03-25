英國武漢肺炎疫情持續放緩，加上已接種疫苗的人越來越多，首相約翰遜周三一改此前不推行「疫苗護照」的態度，表示計劃讓酒吧東主，自行決定是否檢查顧客的疫苗或檢測證明。建議一出立即遇到反對聲音，憂慮可能製造不平等，業界亦稱執行或有困難。

約翰遜周三在下議院出席會議，他被問到疫苗護照計劃時，表示公眾對疫苗護照的概念並不陌生，例如醫護人員目前也要強制接種乙型肝炎疫苗。至於酒吧是否實施疫苗護照，約翰遜形容是酒吧東主的事，其後有議員追問疫苗護照是否侵犯私隱，約翰遜則回應指會顧及公眾感受，而現時大眾的感受是認為疫情屬威脅，「我身為首相會以一切行動保護他們」。

這表態與約翰遜上月公佈未來放寬防疫措施計劃時，對疫苗護照的否定立場差異甚大，當時約翰遜曾表示，不認為英國會為酒吧等場所設立疫苗護照。英媒形容約翰遜的最新表態令人震驚。

內閣辦公室部長高文浩（Michael Gove）正率領委員會，審視社交距離措施能否放寬，以及疫苗通行證的可行性和爭議，報告將於5月出爐。消息人士稱，英國政府屆時很可能會引入某種認證制度，亦有政府內部人士相信這是酒吧於今夏恢復正常營業的唯一辦法。有官員補充指，病毒檢測的陰性證明亦可替代疫苗接種證明。

議員憂製造二等公民 批範圍不斷擴大

酒吧業界普遍反對疫苗護照建議，英國餐飲酒店業協會UKHospitality行政總裁尼科爾斯（Kate Nicholls）認為強制的通行證「行不通」，只會引致員工及客戶之間的衝突，亦「幾乎肯定違反平等原則」。英國啤酒及酒吧業聯合會發言人指，不認為有需要檢查顧客是否已接種疫苗。

國會武漢肺炎復蘇小組副主席貝克（Steve Baker）指約翰遜將英國推向「危險的道路」，批評當局不斷擴闊疫苗護照的可能適用範圍，「起初說是足球比賽，現在說可能擴至酒吧」，最終將令國內出現二等公民。他以孕婦為例，稱她們一方面被呼籲不要接種疫苗，另一方面卻因沒有接種而被社會拒諸門外，形容絕對不能陷入這「可怕陷阱」。

新措施如何執行也成疑問，酒吧運動（Campaign for Pubs）董事穆赫蘭德（Greg Mulholland）認為這對酒吧來說是「不公平和荒謬」，因為當業界的經營狀況已不理想的時候，又要新增一名員工檢查顧客的打針記錄，既不可行又相當「趕客」。

英國《泰晤士報》/《衞報》/天空新聞

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