緬甸軍警連日鎮壓國內反政變示威，濫捕、毆打、濫殺無辜等消息持續被國際傳媒廣泛報道，但緬甸國營傳媒描繪的景象卻是截然不同，宣稱軍警「日以繼夜努力維護法治，守護國民安全」，並只是使用「最低武力」。緬甸獨立網媒The Irrawaddy批評軍方喉舌的報道不符事實，軍方不但多次向和平示威者使用實彈，更趁火打劫，形容如同「穿制服的流氓爛仔」，並把包括美聯社記者登佐（Thein Zaw）在內的大量傳媒工作者無理拘捕。

在緬甸官媒報道中，軍警被塑造成克制、保護國民的一方，聲稱有「暴徒」搭建路障，軍警只是按照人潮管制指引，採用最低武力及適當裝備驅散，又強調不容許使用實彈。但事實上，緬甸示威的死亡人數越來越多，且不少人都是被實彈射死，軍警亦經常被發現濫捕及毒打民眾。The Irrawaddy網站形容「這些穿制服的人只是幹着流氓、強盜般的行為」。

洗劫財物連香蕉也不放過 網民斥蝗蟲

軍警除了濫用暴力，亦經常趁機搶掠，例如上周在仰光南部的端迪（Twante）區鎮壓示威，便有軍方人員在光天化日下公然強闖商店和民居洗劫，不論是珠寶首飾、平板電腦、現金等貴重物品，抑或是雪糕、鹹魚、石油氣罐等日用品，均無一倖免。當地居民估計，單是當天在該區，軍方便已掠去價值2,000萬緬元（約11萬港元）財物。端迪區一間鹹魚店東主直斥軍警所為如同持械劫匪，「他們停車後便闖進屋內搶掠，又開槍轟掉我的家門，把財物洗劫一空」。

關閉的街市同樣是軍警洗劫目標，早前社交網站facebook流傳片段，顯示兩名警員鎮壓時經過水果檔，趁檔主逃跑後無人看守貨物，便直接從攤檔取走多梳香蕉。網民狠批貪心警員的行為，形容他們有如蝗蟲，「他們偷走一切，連最窮的人也不放過」。

大肆破壞平民財物 手法如打壓羅興亞人

在鎮壓時，軍警也往往會無故破壞民眾的財物，仰光、曼德勒等多個城市上周起均有汽車在軍警行動後被破壞，單是本周一晚仰光多邦（Dawbon）區的一次行動後，便有20多輛汽車無故損毀，擋風破璃和車窗被打穿或遺下一個個子彈孔，連引擎蓋和車門也被打至嚴重變形。

聯合國緬甸人權問題特別報告員安德魯斯（Thomas H. Andrews）批評，緬甸軍警劫掠及破壞財物已屬犯罪；當地記者林特納（Bertil Lintner）更指，緬甸國民軍如今的行徑只是「單純犯罪及洗劫」，目的是報復挑戰軍方權力的平民，跟緬軍多年來對付少數族裔的手法類似。緬甸軍方過去數年在西部若開邦，以相近方式打壓羅興亞人，動輒拘捕及虐打居民，被捕者往往一去不返。

40記者被捕半數未准保釋 傳媒被釘牌

記者也是緬甸軍方針對對象，至今約40名記者在報道緬甸示威時被捕，約一半人仍被還柙未獲准保釋。其中，美聯社記者登佐等7人上月底被捕，控以擾亂公眾秩序，面臨最高3年監禁。當局亦吊銷多間傳媒的牌照，《緬甸時報》網站自上月21日起已再沒更新。

直至周三，登佐突然獲告知即將可獲釋，他的代表律師此前指，登佐直至本月12日上庭延長還柙時才首次看見律師，暫未知他是獲准保釋，抑或是獲撤銷控罪。

緬甸The Irrawaddy網站/美聯社

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