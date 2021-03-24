美國三藩市一名操廣東話的婆婆上周被一名白人男子無故襲擊時，英勇地隨手拿木板自衞還擊，兇徒需躺擔架床送院。她的家人日前在網上為她眾籌醫藥費，金額極速超標，她決定全數捐贈服務亞裔社群的團體。

回饋亞裔團體抗歧視

76歲的謝曉真（Xiao Zhen Xie，音譯）上周三在等待過馬路期間，被一名白人男子揮拳襲擊，導致雙眼腫脹瘀青，一眼一度流血不止。

她家人在眾籌平台籌款應付醫藥費和心理輔導開支，原定目標為五萬美元（39萬港元），但一周內已籌得超過92萬美元（717.6萬港元），共有逾三萬人捐款。

她的孫兒指婆婆身心狀態均有改善，已可睜開眼睛，亦開始感到樂觀和有精神，又引述她說：「我們不可向種族歧視屈服，一息尚存，對抗對底。」他指婆婆多次提及想把款項回饋社群，指這議題比她個人更重要，「這是婆婆、公公和我們一家的決定，希望各位理解」。

她家人在聲明中指，「針對亞裔的仇恨行為不是新鮮事。由首批亞裔移民踏足美國時已發生。但在疫情期間，針對亞裔及太平洋島民（AAPI）社群的仇恨犯罪率上升速度使人驚恐。針對亞太島民的仇恨使我們一家深感悲憤。AAPI社群的血在流，我們不可再沉默或被噤聲。故此，我們計劃把所有眾籌得來的善款回饋AAPI社群，幫助社群復原，對抗種族歧視。」

美國《人物》