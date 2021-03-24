（北美通訊）美國參議院正投票任命多位新政府內閣人選，周二，兩名民主黨參議員對提名人選投反對票，原因是拜登總統內閣缺乏足夠亞裔代表。白宮晚上表示，同意增加一名美藉亞裔人士或太平洋島民（AAPI），加入內閣擔任重要職位。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在聲明中指，拜登已明確表示，新政府班底將反映國家多元民族，這一直是他們的目標，因此將增加一名亞裔人士擔任要職，代表不同族群聲音。不過，白宮沒有透露誰人將擔任這個職位，或職位是否新設等問題。

有關決定是由參議院民主黨泰裔議員達克沃思（Tammy Duckworth）及日裔參議員廣野慶子（Mazie Hirono）推動。日前，她們否決了「非多元化」的拜登內閣名單，要求白宮正視問題。過去數月，不少議員一直推動拜登政府增加更多亞裔擔任重要職位。

目前，拜登政府內閣中所有15個秘書級別職位已被填補，當中沒有亞裔人選，為過去20多年來首次沒有亞裔代表。達克沃思表示，在過去半年，她曾經多次向白宮提供可擔任內閣職位的亞裔代表建議，但一直沒有人受邀入閣。她強調，她只會投票確認性小眾LGBTQ﹑少數族裔等提名人；而廣野慶子與達克沃思溝通後，也加入向白宮爭取更多少數族裔代表。

早前，拜登曾提名印度移民二代坦登（Neera Tanden）擔任白宮管理及預算辦公室總監，但坦登後來退出，因為她深信自己不會獲得足夠確認選票；上周宣誓就職美國貿易代表代表戴琪（Katherine Tai）雖然有亞裔血統，但她的職位不達到內閣中的秘書級別。

拜登回應被黨友「逼宮」時表示，「我們擁有史以來最多元化的內閣，內閣和內閣層中有很多亞裔美國人。」但有議員認為，亞裔美國人已被排除在15個內閣秘書職位之外，達克沃思周二表示，她多次向白宮提出這個問題，卻被告知拜登選擇有非裔和亞裔血統的賀錦麗（Kamala Harris）為副總統已經足夠，令她感到更生氣，「雖然我們為賀錦麗感到自豪，但是這不代表我們不需要其他亞裔擔任要職。」

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