為進一步懲戒緬甸軍政府，美國、英國同時出手制裁由緬甸軍方操控的商業機構。美國財政部周四宣佈制裁由緬甸軍方操控的兩大商業機構，分別是緬甸經濟公司（Myanmar Economic Corporation，MEC）及緬甸經濟控股有限公司 （Myanmar Economic Holdings Limited，MEHL），而英國同日亦宣佈制裁緬甸經濟控股有限公司。

美國財政部將兩間公司列入黑名單，凍結它們在美國的資產，預料兩間公司的各項外資合作亦會中斷。今次是美方首次制裁與軍方有關的商業單位，兩家公司據傳由軍頭敏昂來控制，操控國內各行業逾百家公司，其中1997年成立的MEC主要染指礦業和工業製作，1980年代設立的MEHL則為控制啤酒、香煙、電訊和房產等民生企業，又各自坐擁銀行和土地。

英國宣佈制裁緬甸經濟控股有限公司，指控該公司涉及嚴重侵犯羅興亞人人權，並與緬甸軍方高層有聯繫。外相藍韜文在聲明中表示，「今次制裁針對軍方的經濟利益，以協助消耗其鎮壓平民行動的資金來源」。

按美國過去制裁例子，若上述兩企業受制裁，國際企業將不能再與它們合作。本月初聯合國就呼籲外資停止與緬軍做生意，但目前只有日本麒麟公開讉責政變及與夥伴MEHL割席；瑞典服裝連鎖店H&M則以局勢不穩為由、停止向當地廠商下單；美國可口可樂和英國Unilever當地廠房仍有運作。

上月1日，緬甸軍政府發動政變，拘控諮政昂山素姬等民和總統溫敏等民選代表，激發公民流血抗爭，至今逾270人遭軍警槍殺。軍政府奪權後，曾欲提取緬甸央行存於美國紐約聯邦儲備銀行的10億美元（78億港元），美國總統拜登2月11日簽發行政指令凍結這筆儲備，其後制裁軍中政要及三間寶石公司。除了美國，英國、加拿大和歐盟亦出手制裁緬甸國防軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）及其子女。

緬甸傳媒︰軍警射殺4名示威人士

緬甸中部城市曼德勒7歲女童欽苗奇（Ma Khin Myo Chit）周二在寓所被士兵射殺，民眾昨日發動全國罷工，當地獨立英文媒體《今日緬甸》（Myanmar Now）報道，今天數千人在首都仰光、蒙育瓦和其他幾個城市再度上街示威，中部城市東枝（Taunggyi）軍警再度開槍鎮壓，導致至少4人死亡。

聯合國人權調查員周四呼籲就緬甸局勢召開緊急峯會，指聯合國上月就軍方政變及鎮壓示威者採取外交回應力度，「與危機的規模不一致」。緬甸人權特別調查員安德魯斯（Thomas Andrews）在聲明中表示，「緬甸情況正在惡化，如果國際社會不立即採取有力的回應，支持那些被圍困人士，相信會變得更惡劣」。

路透社／卡塔爾半島電視台

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