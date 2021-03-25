一句「中國人不吃這一套」，掀動中國官方及民間對歐美敵意情緒連日高漲，更出現形同「義和團式」的反西方風潮，瑞典時裝品牌H&M以至美國運動品牌Nike先後中招，情況更逐漸蔓延至Adidas等品牌。多間英美傳媒分析指，杯葛風潮由中國官方透過官媒策動，屬北京回應外國制裁策略的一部分，目標是試圖逼使西方對中國侵權人權的行為噤聲。

新一波「義和團式」風潮中最早被針對的兩大品牌H&M和Nike，早已紮根中國市場多年，其中H&M一方面從中國採購大量成衣原料，並在華設有逾350萬工廠，中國同時也是H&M全球第四大市場，去年在華營業額逾11億美元（約85億港元）。

英國廣播公司（BBC）分析指出，過往中國跟其他國家發生外交爭執時，同樣熱衷於利用其貿易實力和「零售民族主義」，向外國政府或企業施壓，藉此讓對方保持沉默，南韓和菲律賓皆曾深受其害，而今次事件明顯是由美國、英國和歐盟就新疆人權問題對中國實施制裁，並獲得瑞典等國家認可而引發。

官媒喉舌聯手針對

今次中國針對西方品牌的浪潮不難發現共青團、《環球時報》等官方身影，美國《華盛頓郵報》直指H&M及Nike等正遭受「官方攻擊」（official attack），形容中國各大官方喉舌罕有地聯手針對特定品牌，而當局鼓動民眾購買新疆棉製品，亦有助彌補中國製衣業因西方制裁而導致的損失。

英國《每日電訊報》形容今次「有組織」的攻擊是由中方指揮，明顯是北京廣泛戰略的其中一部份，目的是反制西方國家對新疆人權問題進行的制裁，而中國過往亦曾以14億人民的購買力作籌碼，在地緣政治危機上號召國民杯葛特定品牌，例如中國2017年便因南韓部署「薩德」防空系統，號召杯葛向「薩德」基地借出土地的南韓品牌樂天。

跨國企業勢臨歸邊

《華爾街日報》指出，事件反映出跨國企業在中國與西方緊張關係升溫的時刻正備受壓迫，隨着中國繼續否定在新疆的人權侵犯指控，而美國則對涉疆企業發動制裁，西方品牌未來勢將要歸邊（pick a side）。《華盛頓郵報》亦指，日後在華營運的跨國企業勢將面臨更大不明朗因素。

英國廣播公司/英國《每日電訊報》/美國《華爾街日報》/美國《華盛頓郵報》

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