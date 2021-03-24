【刻意淡化】美韓上周舉行外交、國防2+2會談、重申共同應對北韓威脅後，北韓周日試射了兩枚短程巡航導彈。這是北韓時隔11個月、即拜登就職美國總統後首次試射武器，不過所射導彈未違聯合國禁令，美方亦淡化事件，指僅屬平壤政權「日常」，表明華府未改對話意向。有觀察家則認為，美、韓政府將消息保密、到傳媒揭露試射後才確認其事的處理，頗堪玩味。

美國《華盛頓郵報》前日披露北韓周日試射了兩枚短程巡航導彈後，拜登政府兩名不具名高官向記者承認消息真確，但指出屬低端武器，不在聯合國安理會禁令之列，又形容這次屬北韓「正常」試射，毋須炒作。官員強調事件並不導致對話「大門關上」。

朝西面黃海 非日韓方向

南韓聯合參謀本部昨天公佈說，兩枚導彈是周日清晨6時36分左右，由北韓西岸的南浦，朝向西面的黃海、亦即朝中國而非日、韓發射。官員強調事前已偵察北韓有即將進行試射的迹象，周日全程實時監察試射。

有傳媒形容這是北韓對拜登政府首度公開挑釁，但拜登被記者問及，表明不同意此說，強調局勢是老樣子，「沒甚麼改變」。拜登說：「根據國防部說法，這是尋常事，沒構成一點兒新問題。」美國國防部拒絕對北韓這次試射置評。平壤亦未有相關公佈。北韓駐聯合國人員未回應記者查詢。

有分析認為，北韓、美國與南韓三方均對這次短程導彈試射低調處理是好現象，可視為北韓溫和回應美韓軍演。美韓本月8日至18日進行了電腦模擬聯合軍演，北韓之前已表示不滿，聲言考慮報復。

追蹤北韓動向的美國「北緯38度」網站負責人湯恩形容北韓這次行動「相當溫和……我估計跟美韓軍演的關係多於一切」。首爾智庫世宗研究院北韓專家鄭相昌亦認為南韓一樣經常軍演，「毋須每次都把北韓射導彈視為挑釁」。

美韓不主動公佈惹揣測

有意見認為，美韓有意不主動公佈北韓試射行動，與近期美朝升溫有關。布林肯、奧斯汀上周四訪首爾，曾有北韓必須棄核及嚴批北韓侵犯人權等言論；同日北韓副外相崔善姬譏諷美國視北韓為威脅是「瘋子理論」，批「完全無核化」主張無根據，更指斥拜登政府上月中開始一再私下尋求接觸平壤，是「廉價把戲」 。

南韓當局未主動公佈北韓今次試射，態度與過去北韓試射、聯合參謀本部幾乎即時發佈消息，並在同日稍後詳細說明試射地點、距離等資訊的做法相反，背後原因引起揣測。

有南韓議員引述情報官員說，韓美是商討後同意不公佈北韓試射的消息；過去兩國對北韓低端武器測試也有同類處理。但另有議員揣測，當局「隱瞞」消息，是想尋求改善兩韓關係。南韓慶南大學遠東研究所金東燁教授亦質疑「政府和聯合參謀本部小心翼翼怕惹怒北韓」。

路透社/美聯社/法新社