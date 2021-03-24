正在訪歐的美國國務卿布林肯，周三在位於比利時的北約（NATO）總部發表演說，直斥中國的高壓行為威脅集體安全， 而且「積極削弱國際體系規則」。他表明會與歐盟及歐洲議會合作，對抗中國的「多項侵略性及強迫性行為」。

布林肯指歐盟是美國在廣泛問題上的第一合作夥伴，而應對中國正正是其中一個議題，會與歐盟及歐洲議會合作去對抗中國的「多項侵略性行為」。

不會強迫盟友「靠邊站」

他指美歐如站在同一陣線上，會更有效在貿易上制衡中國，「歐盟、美國及亞洲夥伴聯手，將成為北京難以忽視的同盟力量」，但他也表明不會強迫盟友在中美問題「靠邊站」。

他亦提及在去年12月簽訂的中歐貿易協議，指中國應要負起責任去證明在協議中向歐洲開放市場，以及尊重國際勞工法不再強迫勞動的承諾，而非只談空話。

另外，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）亦有發言，指北約並沒有視中國為敵人，不過中國大舉擴充包括可搭載核彈頭導彈等軍備，「對我們的安全有直接影響」。他又指：「更重要的是，中國是個與我們價值觀不同的國家。我們已看到她如何應對香港的民主示威，如何打壓國內的維族人，以及她們實際上如何試圖破壞建基於規則的國際秩序。」

歐美英加日前先後出手夾擊中國

歐盟過去周一宣佈就中國侵犯新疆維吾爾人的人權作出制裁，分別有4名中國官員與1個實體被實施旅遊禁令與凍結資產，美國其後宣佈制裁兩名中國官員。而美英加外長亦有發表聯合聲明，指中國鎮壓維族證據確鑿，一致要求中國停止有關行為，公正對待新疆的受難者。

路透社/美聯社/《蘋果》資料室

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