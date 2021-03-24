（北美通訊）美國紐約市一間麵包店內，爆發種族歧視罵戰。一名白人女子在店內拒絕戴口罩，不獲接待後，以種族歧視字眼辱罵非裔男店員，更與其他客人展開罵戰，被他人指是「白人垃圾」（white trash）。女子不甘示弱後反擊，嘲諷戴口罩的人「軟弱」。有民眾拍下罵戰過程，形容是人生見過最公然種族歧視事件。

事發於周日早上，網上片段顯示，一名白人女子帶着四名年幼子女，到曼哈頓下東城（Lower East Side）亞瑟斯巿場（Essex Market）的Davidovich Bakery麵包店購買麵包。由於她沒有戴口罩，違反市場要求，麵包店非裔男店員不願接待她，另一名非裔女保安則請她戴上口罩，否則便要離開。

該白人女子破口而出，以粗言穢語及種族歧視字眼「bitch ass nxxxxr」辱罵男店員，引起民眾起哄。女保安即下逐客令，但白人女子仍然堅拒離開，說「他（男店員）就是這樣子，我是這樣說，你也沒聽錯。」

現場其他客人與該女子展開罵戰，批評她使用種族歧視字眼，女子反駁道「我想叫他（男店員）做甚麼，我便叫他是甚麼。」一名客人忍不住指罵白人女子，「你是白人垃圾，令人作嘔！」女子則輕佻反擊說，「噢，因為我生了非裔小孩，所以我便是白人垃圾？……你以為自己很強硬，卻戴着口罩。」被辱罵的男員工一直沒有還口，保持冷靜。

拍攝影片的24歲男子威爾（Jack Weil）是一名會計師，住在亞瑟斯巿場附近，他向《紐約郵報》表示，當日現場氣氛瘋狂，「有人不戴口罩並不令人驚訝，但有人在自己的子女面前，把事件升級至此，實在令人震驚。這是我一生中見過最公然種族歧視的事件。」他補充，該白人女子自稱有健康理由，獲得豁免不用戴口罩。他讚揚涉事員工非常克制，處理事件得宜。

負責管理亞瑟斯巿場的紐約市經濟發展局（NYCEDC）發言人表示，該名女子在警方到場後，才願離開，強調當局及市場內絕不容忍仇恨歧視，對事件予以強烈譴責。

Davidovich Bakery副總裁大衞杜維治（Marc Fintz-Davidovich）表示，他們不能夠控制別人說甚麼，但對任何種族歧視行為採取零容忍政策，已把該白人女子列入黑名單。他讚揚遭辱罵的男員工表現英勇，公司收到多名客人表揚信，讚揚員工的態度出色。

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