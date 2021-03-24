根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.24億，全球死亡人數突破273萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,000萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過54.5萬。巴西確診人數超過1,222萬，死亡人數突破30萬。印度確診人數超過1,173萬，死亡人數突破16萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、法國、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

美疫苗接種初見成效

JSU周三發佈的最新統計數據顯示，美國累計確診病例超過3,000萬宗。另外，巴西累計病亡人數周三突破30萬，是美國以外唯一死亡人數超越30萬的國家。

美國衞生部門周三表示，疫苗成效初現，65歲以上人士緊急入院率下降，醫護人員確診率亦跌。

美國65以上人士，70%已接種至少一劑疫苗，43%已接種兩劑，截至3月13日的一周，因武肺入院的人數為502人，而截至1月9日的一周為3,384，即跌了85%。

法文化部長因感染武肺送院

法國官方周三宣佈，為遏制疫情，全國禁止6人以上戶外集會，違者將被處罰。另外，法國文化部長巴舍洛（Roselyne Bachelot）因感染武肺病毒，須送院接受治療。

法國內政部指出，這項禁令實際上是根據去年10月底第二次全法「封城」時頒佈的相關法令重新實施的。內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）強調，當前病毒在全法範圍內廣泛傳播，民眾必須嚴格遵守該禁令。他表示，內政部已致電各地行政部門，敦促各級官員嚴格監督該禁令的執行。

內政部稱，在戶外聚集方面祗有警方許可的活動、專業工作、民眾外出乘坐公共交通工具以及參加葬禮可以不受禁令限制；但參加葬禮的人數上限為30人。

法國文化部周三稱，文化部長巴舍洛醫院治療武肺。74歲的巴舍洛上周六確診，有呼吸系統症狀。她上周接種了首劑疫苗，不過醫生認為她在接種疫苗前已經感染了病毒。

印度發現變種毒株合體

印度發現由兩種變種病毒株混合而成的新變種毒株，正研究傳染性或抗疫苗性是否更強。

在疫情重災區西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）發現逾200宗相關個案。

目前印度在18個邦發現771宗變種毒株案，當中英國變種毒株個案佔736宗，巴西變種34宗，南非變種1宗。

芬蘭冰島恢復為長者注射阿斯利康疫苗

芬蘭與冰島周三宣佈，年長公民將可再度接種阿斯利康疫苗（AstraZeneca）。此前疫苗因血栓疑雲而停打。

芬蘭衞生與福利研究所（THL）表示：「65歲以上民眾接種後出現極罕見血栓的風險未增加。」

但研究所表示，為安全起見，在試驗進行的同時，65歲以下民眾仍將暫停接種該款疫苗。

冰島衞生部長史瓦瓦斯多蒂爾（Svandis Svavarsdottir）也發佈類似消息，表示70歲以上的民眾可再度接種阿斯利康疫苗。

早前傳出接種阿斯利康疫苗後有副作用，冰島、挪威、丹麥先後暫停使用。

但歐盟藥物管理局（EMA）上周表示疫苗安全有效，與形成血栓的風險提升無關。

法新社／路透社／美聯社

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