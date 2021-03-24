盟委員會提出周三加強武漢肺炎疫苗出口管控機制，以防止疫苗不公平地從歐盟單向輸出。歐盟這項措施可能限制疫苗出口至英國等國家。這些國家生產自己的部分疫苗，但不會反過來對歐盟輸出疫苗。新機制被認為劍指美國和英國。

依照修改後的機制，在歐盟國家經營疫苗廠的公司必須申請出口許可，由相關歐盟成員國與歐盟委員會共同審核申請，會考慮進口疫苗國家的接種率及疫苗出口情況。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen ）表示：「因此歐盟執委會將在歐盟現行許可機制納入互惠和比例原則。」

歐盟周四舉行視像峯會，歐盟官員有信心成員國領袖會支持收緊出口限制。

不過，措施可能影響疫苗輸往本身也有生產疫苗的國家，例如英國和美國。英國首相約翰遜周三警告，出口封鎖長遠可能造成嚴重傷害，「我只想向任何人考慮封鎖或打斷供應鏈的人作出溫馨提示，公司可能考慮將來是否仍在任意實施出口封鎖的國家投資。」

英國和歐盟周三發表聯合聲明，表示止合作改善關係，想創造雙贏局面，為所有人擴大疫苗供應。

印度暫停出口阿斯利康疫苗

另外，印度外交部消息人士向英國廣播公司表示，印度已經暫停出口阿斯利康疫苗，原因是確診個案上升，預期未來幾周國內疫苗需求會增加，所以預留疫苗應付需求。

印度的措施將影響疫苗供應直至4月底，參與世衞牽頭Covax疫苗分發計劃的190國將受影響。

法新社／英國廣播公司

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